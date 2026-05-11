כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 בפיקוד אוגדת עזה (143) השלימו פעילות מבצעית משמעותית במרחב דרום רצועת עזה, במהלכה הושמדו ארבעה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כארבעה קילומטרים. הפעילות בוצעה בשיתוף עם יחידת יהל"ם במסגרת מאמצי טיהור המרחב מתשתיות טרור.

אחד התוואים שהושמדו היווה חלק מקבוצת תוואים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בנוסף, בתוואים אותרו חדרי שהייה אשר שימשו את הדרג הבכיר של חטיבת חאן יונס של ארגון הטרור חמאס.

הפעילות המבצעית התמקדה במרחב מזרחית לקו הצהוב, כאשר הכוחות פעלו באופן שיטתי לאיתור והשמדת התשתיות התת-קרקעיות. התוואים ששימשו את ארגון הטרור נחפרו לאורך שנים ושימשו למגוון צרכים צבאיים, כולל הסתרת מחבלים, אחסון אמצעי לחימה והחזקת חטופים.

פעילות נרחבת להשמדת תשתיות טרור

הפעילות המשותפת של חטיבה 188 ויחידת יהל"ם מצטרפת לשורה של מבצעים שבוצעו בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שפרסמנו, כוחות המילואים של חטיבת הנגב השמידו בסבב הלחימה השביעי שלהם למעלה משניים וחצי קילומטרים של מנהרות טרור, כולל רשת תת-קרקעית מסועפת במזרח רפיח.

במקביל לפעילות ההנדסית, ממשיכים כוחות צה"ל בפעולות נקודתיות נגד מחבלים ותשתיות טרור. בימים האחרונים חוסלו עשרות מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש, ביניהם דרג בכיר של ארגון הטרור שהשתתף בפשיטה למדינת ישראל ב-7 באוקטובר.