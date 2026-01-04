מבצע הנדסי מורכב בלב צפון הרצועה: לוחמי צוות הקרב החטיבתי ויחידת העילית יהל"ם איתרו ופוצצו תוואי תת-קרקעי התקפי רחב היקף | בעוד חמאס מנסה להשתקם, כוחות הפיקוד הצפוני של הרצועה חורשים את השטח, משמידים תשתיות אסטרטגיות ומבהירים: שום מנהרה לא חסינה | צפו בתיעוד מרגע הפיצוץ (צבא וביטחון)
כוחות עוצבת הקומנדו בשיתוף לוחמי יהל"ם השמידו תוואי תת-קרקעי של חמאס באורך של כקילומטר במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה |במהלך סריקות שבוצעו במרחב המנהרה טרם השמדתה, הכוחות זיהו מחבלים שהתבצרו במנהרה וחיסלו אותם (חדשות)
במסגרת הסטת הכוחות והמשאבים מהחזית הלבנונית אל החזית בעזה וכתישת הטרור ברצועה, מגיעים הכוחות להישגים רבים במאמץ להכרעת החמאס | על פי הודעת דובר צה"ל הערב (שבת) כוחות יחידת יהל״ם ואוגדה 99 השמידו אתר תת-קרקעי לייצור אמצעי לחימה במרכז רצועת עזה | צפו בתיעודים מהמקום (צבא וביטחון)