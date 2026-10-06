כ"ץ מזהיר את חמאס: המחיר יהיה מחוץ לכל פרופורציה

דריכות מוגברת וכוננות מתוחה שוררות במערכת הביטחון ובקרב כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה, לקראת יום ה-7 באוקטובר שיחול מחר. שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להגביר את הדריכות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי בגזרה הדרומית.

ההנחיה ניתנה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל במערכת הביטחון, המצביע על כוונות של ארגון הטרור חמאס לנסות ולבצע מתקפות, פיגועים ופרובוקציות כנגד כוחותינו הפועלים ברצועה ביום זה.

בלשכת שר הביטחון מדגישים כי השר הורה למפקדים בשטח להיערך בחומרה מירבית ולא לקחת שום סיכון. כ"ץ הבהיר כי יש לפעול בעוצמה רבה ובאופן מיידי מול כל מידע מודיעיני, התרעה או תנועה חשודה בשטח כדי לסכל כל איום באיבו – מעבר לפעילות המבצעית העוצמתית והנרחבת שמתבצעת בכלל הגזרות.

לצד ההנחיות המבצעיות, שיגר שר הביטחון אזהרה חריפה וחד משמעית כלפי ראשי ארגון הטרור חמאס והתושבים ברצועה: "אם חלילה תהיה פגיעה בכוחותינו – מי שישלם את המחיר הכבד זה החמאס ואוכלוסיית עזה, ומדובר במחיר שיהיה מעבר לכל פרופורציה".

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במקביל, הטיל שר הביטחון סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ולסגור את מעברי רצועת עזה בתאריכים 5 וב-7 באוקטובר. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת המצב הביטחונית ועל רקע ימי הציון לאירועי ה-7 באוקטובר. על פי ההנחיה, החרגות למעברים ביהודה ושומרון יינתנו אך ורק במקרים חריגים ובכפוף לאישור מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיימה אתמול, שלוש שנים בדיוק אחרי הטבח הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, חשף ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר נתון משמעותי: מתוך כ-6,000 מחבלים שחצו את הגדר בבוקר השבת ההוא, כ-4,000 כבר חוסלו. "נותרו 2,000", מסר ראש אמ"ן לשרים, "ונגיע עד לאחרון שבהם. לא נרפה".

ראשי מערכת הביטחון התריעו בקבינט מפני חשש מוגבר ל"אירוע רב-זירתי" – התפרצות בו-זמנית בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון ואפילו מאיראן. על פי הערכות הביטחון, חמאס ממשיך להיות בכוננות התקפית גבוהה, עם ניסיונות חטיפת חיילים מהמוצבים והברחות נשק יומיומיות שנסכלות.

ראש השב"כ דוד זיני הוסיף אזהרה ברורה: חמאס בוחן מתקפות נקודתיות או אירועי חטיפה, במיוחד סביב תקופת הבחירות או מיד אחריהן. ראש אמ"ץ עדכן כי המערכה לטיהור המנהרות בעיצומה: 95% מהמנהרות בין הקו הצהוב לגבול כבר טוהרו.