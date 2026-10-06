בית המשפט העליון הציע היום (שלישי) ליאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, למשוך את העתירה שהגיש נגד השב"כ בנושא אבטחתו. ההצעה הועלתה על ידי נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, בעקבות דיון שנערך במעמד צד אחד בהשתתפות נציג מהשירות.

השופט עמית ציין בדיון כי הנושא שהעלה גולן הוא משמעותי, וכי גם חברי ההרכב מוטרדים מהבעיה שעליה הצביע יו"ר הדמוקרטים. עם זאת, הוא הסביר מדוע בית המשפט אינו רואה לנכון להתערב בהחלטות הגורמים המקצועיים בתחום זה.

בהתייחסו לסוגיית כוח האדם ולהנחיות שמועברות למשטרה, אמר עמית: "מבחינת כוח אדם הבנו שהשירות מנחה וינחה את המשטרה בהתאם למידע שתעבירו". נוסף על כך, ציין השופט כי השב"כ יוכל לסייע מול המשטרה באירועים מסוימים, וכי הוא מקיים פעילות שוטפת בתחום הביטחון האישי.

בהמשך דבריו הסביר עמית את עמדת בית המשפט: "יש לנו גוף מקצועי שתורתו אומנותו בעניין הזה ולא נתערב". בסיום הדיון הציע לגולן למשוך את העתירה, אך לא נמסר אם יו"ר הדמוקרטים קיבל את ההצעה או מה תהיה החלטתו בנוגע להמשך ההליך המשפטי.