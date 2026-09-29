סאמי אבו שחאדה ( צילום: יונתן זינדל - פלאש 90 )

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן הודיעו היום (יום ג') לבית המשפט העליון כי לעמדתם יש לאשר את פסילת מועמדותו של סאמי אבו שחאדה לכנסת, בשל תמיכתו במאבק מזוין נגד מדינת ישראל.

"יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו", נכתב בהודעה שהוגשה לבית המשפט. במרכז העמדה המשפטית עומד מאמר שפרסם אבו שחאדה ביום ח' באוקטובר תשפ"ד, יממה לאחר פרוץ מתקפת חמאס, בעוד המתקפה עדיין התנהלה. לטענת היועצת המשפטית ופרקליט המדינה, "המאמר שפרסם אבו שחאדה ביום 8.10.23 - יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית, ובעודה מתנהלת, מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של ארגון הטרור חמאס נגד מדינת ישראל". השניים הדגישו כי מדובר בהתנהגות שנמצאת בליבת עילת הפסילה ולא בשוליה. "התנהגותו של שחאדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד: הכנסת", נמסר בהודעה. בג"ץ משחרר 286 מיליון שקל לחינוך החרדי - ניצחון לגפני • מעייריב בבלי | 24.09.26 1 פיצלו דירה, הפעילו חניון - וקיבלו קנס של 40 אלף בבלי | 24.09.26 היועצת המשפטית ופרקליט המדינה התייחסו גם להסברים שמסר אבו שחאדה לאחר פרסום הדברים ולראיות נוספות שהוצגו בעניינו. לדבריהם, "ההסברים שנתן שחאדה בדיעבד לאמירות הקשות שנכללו במאמר שפרסם ביום 8.10, לראיות נוספות שהוצגו ולהתנהלותו הכוללת מיתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בתגובה: "אפילו היועמ"שית ופרקליט המדינה לא יכולים להתכחש לראיות שהבאנו נגד סאמי אבו שחאדה, והמליצו לבג"ץ לקבל את בקשת עוצמה יהודית ולפסול אותו מהתמודדות לכנסת". בן גביר הוסיף: "רק חבל שבמקום שהיועמ"שית ואנשיה יאספו את החומרים נגד מי שתומך באויבינו, מי שעשה את העבודה היה עו"ד דוד בבלי, מקום 11 ברשימת עוצמה יהודית, שאסף וריכז את החומרים שהובילו לעמדה הזו. עוצמה יהודית תמשיך לפעול בנחישות נגד תומכי טרור ומי שפועלים נגד מדינת ישראל".

הסרטון של אבו שחאדה שעלה ברשתות החברתיות שלושה ימים לאחר הטבח הסרטון של אבו שחאדה שעלה ברשתות החברתיות שלושה ימים לאחר הטבח 10 10 0:00 / 4:35

במקביל, בעקבות החלטת ועדת הבחירות, הגישו עורכי הדין זאב וולף ודוד בבלי בקשה חריגה לבית המשפט העליון להוספת ראיות לפסילת אבו שחאדה. בבקשה צוין כי לאחר החלטת הוועדה, ולנוכח טענותיו של אבו שחאדה והכחשותיו, חיפשו המבקשים ומצאו ראיות נוספות המוכיחות לטענתם כי הוא שיקר בפני ועדת הבחירות והמשיך לתמוך בחמאס לאורך כל המלחמה.

לבקשה צורף סרטון של אבו שחאדה שעלה בחשבונותיו ברשתות החברתיות שלושה ימים לאחר הטבח. בסרטון מדבר אבו שחאדה על הטבח כ"סוגיה הפלסטינית שעברה אירוע פוליטי-אסטרטגי משמעותי, אירוע פוליטי גדול מאוד", תוקף את ישראל ולא מגנה את הטבח ואת מאות החיילים שנטבחו, אלא משבח את "השהידים" ואת תושבי הנגב בלבד.

דוגמה נוספת שצורפה לבקשה היא תמלול פודקאסט שקיים אבו שחאדה, בו הוא מכנה את מלחמת חמאס בישראל "עמידה איתנה" ו"משהו אגדי". בנוסף צורף סרטון נאום מעצרת הפתיחה של ועידת בל"ד שפורסם ברשתות החברתיות של אבו שחאדה, בו הוא מלגלג על ישראל ואומר: "הם אכלו לנו את הראש על השביעי באוקטובר, השביעי באוקטובר, והשביעי באוקטובר והשביעי באוקטובר", ומצדיק את הטבח באומרו ש"ההיסטוריה לא התחילה בשביעי באוקטובר".

לדברי אבו שחאדה בסרטון, "השביעי באוקטובר הוא אירוע שקרה כתוצאה של משהו", שהוא תוצאה של "המצור", "הכיבוש" ו"הפשעים היומיומיים" נגד "אנשינו בעזה".