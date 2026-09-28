בית המשפט העליון דחה אתמול (יום ראשון) את העתירה לפסילת מועמדותו לכנסת של יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, המתמודד מטעם מפלגת "ישר". העתירה הוגשה על ידי פעילים במטה צדק לעמירם, שביקשו למנוע מכהן להתמודד בשל התנהלות השב"כ בתקופת כהונתו בכל הנוגע לחקירת תיק דומא.

הרכב השופטים, בראשות נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ולצדו השופטים עופר גרוסקופף וחאלד כבוב, דחה את העתירה מבלי לקיים דיון. בנוסף, חויבו העותרים בהוצאות משפט בסך 3,000 שקלים.

העתירה הוגשה באמצעות עורך הדין רחביה פילץ. העותרים טענו כי יש למנוע מכהן להתמודד בשל מעורבותו, כראש השב"כ באותה תקופה, בחקירותיהם של קטין ושל עמירם בן אוליאל במסגרת תיק דומא. לטענתם, במהלך החקירות התרחשו פגמים ומעשים חמורים.

העותרים טענו כי התנהלותו של כהן מנוגדת לעקרונות היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, ועל כן ביקשו לפסול את מועמדותו לכנסת.

הפנייה לבית המשפט העליון הגיעה לאחר שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, מחק את הבקשה שהוגשה לוועדת הבחירות, מבלי לקיים בה דיון.

לאחר דחיית העתירה מסרו הפעילים: "אדם שהכשיר פגיעה חמורה בזכויות אדם, ורמיסה הכי בוטה של זכויות נחקרים, בצעד אנטי דמוקרטי, והעניק גיבוי להוצאת הודאות בכוח - לא ראוי לכהן בכנסת ישראל".

עוד הוסיפו: "שום החלטה של בג"צ לא תנקה את הכתם המוסרי והערכי שרובץ על יורם כהן, אדם שתחתיו נעשו כאלו מעשים לא ראוי להיות איש ציבור בישראל ולא ראוי לכהן בכנסת ישראל".