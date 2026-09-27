תיעוד מטבח 7 באוקטובר, בעת חטיפתם של נועה ארגמני ואבינתן אור - צילום: דובר צה"ל תיעוד מטבח 7 באוקטובר, בעת חטיפתם של נועה ארגמני ואבינתן אור | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:18

כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו אתמול (ראשון) כי בתקיפה אווירית ישראלית במחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה חוסל המחבל סאהר סקר – אחד מחוטפי נועה ארגמני, שרכב על האופנוע שעליו נחטפה בכוח לרצועת עזה בטבח 7 באוקטובר.

דובר צה"ל אישר את החיסול ועדכן: "צה"ל ושב"כ יחד עם יחידת הגדעונים 33 בלהב 433 תקפו אתמול במרחב נוציראת, וחיסלו את המחבל סאהר נדאל לטפי צקר". על פי הודעת צה"ל, המחבל שחוסל היה פעיל בארגוני טרור עולמיים הפועלים ברצועת עזה, וסיפק בין היתר אמצעי לחימה עבור ארגון הטרור חמאס במהלך המלחמה. עוד נמסר כי המחבל פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר, ושימש כנהג האופנוע שחטף לרצועת עזה את נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה. רחפן רוסי חשף מאות רחפנים אוקראיניים אריה לוי | 23.09.26 בתקופה האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שהיווה. כוחות הביטחון פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

נועה ארגמני על האופנוע עם המחבל שחוסל ( צילום: לפי סעיף 27א )

נועה ארגמני נחטפה ממסיבת הנובה לצד בן זוגה אבינתן אור, כשמאחוריה ומסביבה מחבלים רבים נוספים. היא חולצה כעבור שמונה חודשים במבצע ארנון, שבו חולצו ארבעת החטופים נועה ארגמני, שלומי זיו, אלמוג מאיר ז'אן ואנדריי קוזלוב ממחנה הפליטים נוסייראת.

מאז שחרורה המשיכה נועה להיאבק למען שחרורו של אבינתן – ששב לבסוף בעסקת החטופים ב-13 באוקטובר 2025.

נועה ארגמני על האופנוע עם המחבל שחוסל - צילום: לפי סעיף 27א נועה ארגמני על האופנוע עם המחבל שחוסל | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:04

במקביל לחיסול בנוסייראת, דיווחו ברצועת עזה על נפגעים בתקיפה סמוך למסגד הלבן במחנה שאטי שממערב לעיר עזה.

בחודשים האחרונים צה"ל ושב"כ פועלים באופן שיטתי לחיסול המחבלים שפלשו לישראל ב-7 באוקטובר ולקחו חלק במעשי הטבח.

גורם בפיקוד הדרום אמר לאחרונה ל-ynet כי אותם מחבלים הם גם אלו שמשתתפים בימים אלה בבניין הכוח של חמאס – אחרי שהיו מעורבים גם במלחמה לכל אורכה.

"לכן הרצון שלנו לסגור מעגל עם מי שעשה את מעשי הזוועה מתכתב עם הרצון לעצור תהליכים שלא ניתן להשלים איתם בחמאס", אמר הגורם.