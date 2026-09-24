צה"ל הודיע כי בסוף השבוע שעבר חוסל במרחב העיר עזה המחבל מחמוד עבד אלפתאח עווד, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל היה מעורב באופן ישיר בהחזקתם של שבעה חטופים ישראלים בתנאים קשים במנהרה תת-קרקעית.

על פי הודעת דובר צה"ל, עווד היה בין מתכנני ומבצעי החזקתם של החטופים דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עמרי מירן ואיתן מור הי"ד, שהוחזקו במנהרה במרחב עזה.

במערכת הביטחון נמסר כי בתקופה האחרונה פעל המחבל לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, לצד מאמצים לשקם את יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הבנות הפסקת האש. בשל האיום המיידי שהציב, הוחלט על חיסולו באמצעות תקיפה מדויקת מהאוויר.

דובר צה"ל הוסיף כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים בשטח בהתאם להסכמים, ויפעלו בנחישות להסרת כל איום מיידי על ביטחון המדינה ותושביה.