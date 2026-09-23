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תיעוד ממצלמות האבטחה במחסום מכבים בכביש 443 מתעד את רגעי הפיגוע שהתרחש היום (יום רביעי) בשעות אחר הצהרים. בסרטון נראה המחבל רץ לעבר חיילים שעמדו במקום ומנסה לפגוע בהם, שניות ספורות לפני שחוסל בידי כוחות הביטחון.

הפיגוע התרחש סמוך לשעה 17:00. המחבל, צעיר בן 29, הגיע במכוניתו למחסום והתנגח בניידת משטרה. כתוצאה מההתנגשות נפגע שוטר במצב קשה, והוא פונה לבית החולים שערי צדק. לאחר מכן ניסה המחבל לפגוע בחיילים נוספים שהיו במקום, אך חוסל במהירות בידי כוחות הביטחון.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

דוברות המשטרה פרסמה היום את פרטי האירוע: "בשעות הצהריים המאוחרות, פעל צוות את"ן (תנועה) במחסום בל וביצע בידוק שגרתי של כלי רכב בנתיב השירות המקביל לכביש 443. בשלב מסוים, הגיח לעברם רכבו של המחבל במהירות גבוהה ופגע באיש כוחות הביטחון".

"כוחות צה"ל ששהו במקום, ביצעו ירי לעבר המחבל שניסה להימלט וחיסלו אותו. כתוצאה מהפגיעה, איש כוחות הביטחון נפגע באורח קשה ופונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים. שוטרי תחנת מודיעין עילית, בוחני התנועה וחוקרי הזיהוי הפלילי ממחוז ש״י פתחו בחקירה, ואוספים במסגרתה ממצאים וראיות בזירה. מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י, ומפקד מרחב שומרון, נצ״מ אבי כהן, הגיעו לזירה ומקיימים כעת הערכת מצב עם כלל הכוחות הפועלים במקום".

איציק קרא ונתנאל כהן, פרמדיקים באיחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: "מוקד איחוד הצלה הזניק אותנו לזירת פיגוע דריסה סמוך למחסום בל. בסיוע צוותי רפואה של צה"ל הענקנו טיפול רפואי ראשוני בזירה שכלל סיוע נשימתי מתן תרופות מצילות חיים חבישות וקיבועים לגבר (כבן 35) שלאחר מכן פונה כשמצבו קשה ולא יציב".

פרמדיק מד"א ישי מור וחובשי מד"א יחיאל פרנקנהויז ואברהם לביא סיפרו: "ראינו המולה רבה וגבר בשנות ה-40 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנדרס. יחד עם כוחות הרפואה של צה"ל, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו קשה."