ראש עיריית ערד יאיר מעיין יצא בביקורת חריפה כלפי מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט, בטענה שפעילי המפלגה תלו מודעות בחירות באופן לא חוקי על מבנה ציבורי בעיר.

לדברי מעיין, מדובר בתליית מודעות על בית ספר תיכון עירוני, בניגוד לחוק. "חבל שמפלגת ישר שהציגה ניקיון כפיים כמדיניות החלה את קמפיין הבחירות שלה בערד בתליית מודעות באופן לא חוקי על מבנה ציבור ממלכתי, בית ספר תיכון עירוני", כתב ראש העיר.

מעיין הגדיר את המעשה כ"עבירה על החוק של שימוש שלא כדין בנכס ציבורי עירוני", והבהיר כי העירייה לא תאפשר לאף מפלגה לעבור על החוק במהלך מערכת הבחירות.

ראש העיר הבהיר כי העירייה מאפשרת הצבת דוכני הסברה במרכזים מסחריים וכן תליית שלטים על בתים פרטיים, אך הזהיר: "העבריינים יקבלו קנסות של הפיקוח העירוני והשלטים יוסרו מיד".

בשלב זה מדובר בטענות שהעלה ראש העיר. מפלגת "ישר" טרם הגיבה לפנייה לקבלת תגובתה.