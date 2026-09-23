פיגוע דריסה במחסום בל: מחבל חוסל, פצוע קשה במקום

אירוע פיגוע דריסה התרחש היום (רביעי) במחסום בל על כביש 443 סמוך לבית חורון. מחבל ניסה לדרוס לוחמים שהיו במחסום, וחוסל במקום על ידי כוחות הביטחון.

האירוע הביטחוני התרחש סמוך לשעה 17:00 אחר הצהרים. המחבל הגיע ברכבו לעבר המחסום וניסה לפרוץ את עמדת השמירה. הוא הצליח לדרוס את אחד מהנוכחים באזור, וכאמור פצע אותו קשות. כוחות החירום וההצלה, איחוד הצלה ומד"א, הגיעו לזירה במהירות להעניק טיפול לפצוע.

דובר צה"ל מסר כי "הפרטים בבדיקה. כוחות צה"ל קפצו לנקודה". הכוחות פועלים במקום לבירור מלוא הפרטים ולהבטחת הסדר בזירה.

ממד"א נמסר: "בשעה 16:54 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על גבר שנפגע מרכב בכביש 443 מבית חורון למערב. חובשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 40 במצב קשה, מחוסר הכרה".

מחסום בל ממוקם על כביש 443, ציר תנועה מרכזי המחבר בין ירושלים לאזור מודיעין. המחסום משמש נקודת ביקורת ובטחון מרכזית באזור.

פרטים נוספים על זהות המחבל והנסיבות המדויקות של האירוע צפויים להתפרסם בהמשך, לאחר בירור מלא של הגורמים הביטחוניים.