לוחמי צה"ל מפנים פצועים ( צילום: צה"ל )

אחרי שלוש שנים של המתנה, פרסם צה"ל היום (יום ה') את התחקיר על הקרב הקשה במוצב פגה במהלך השבעה באוקטובר. התחקיר, שנערך בידי אלוף משנה אורי רון, חושף כישלון מערכתי חמור, מחסור קשה בציוד מיגון ולוחמים שנלחמו בגבורה יוצאת דופן מול כוח עצום של מחבלים.

התחקיר הושלם כבר לפני כשנה, אך נדחה שוב ושוב על ידי בכירים בצבא. גם בשבוע שעבר, שעות ספורות לפני מועד הפרסום המתוכנן, נדחה התחקיר פעם נוספת. בצה"ל ניסו להסביר את העיכוב בכך שחטיבת גולני ממשיכה ללחום וקשה להציג את החומר למעורבים, אך הסבר זה התקבל בספקנות לנוכח העובדה שתחקירים אחרים על אירועי השבעה באוקטובר, שכללו גם כוחות מגולני, פורסמו כבר מזמן.

( צילום: דובר צה"ל )

כישלון מערכתי חרוץ הפלת מטוס קרב מתקדם בתימן מעוררת תהיות אליהו לוי | 22.09.26 התחקיר קובע באופן ברור שהלוחמים במוצב תורגלו רק לעימותים מוגבלים על גבול הגדר. מצבם התודעתי, כשירותם המבצעית, ציוד הלחימה ותשתיות המוצב לא הותאמו כלל למתקפת פתע רחבת היקף ועצימה. המסמך קובע בגלוי שצה"ל נכשל באופן חרוץ בהגנה על המרחב, לא מנע את נפילת המוצב ולא הצליח לבלום את חדירת המחבלים לעבר יישובי הסביבה וקיבוץ בארי. בקרב הקשה על מוצב פגה ועל מוצב סחף הסמוך לו, נפלו 18 חללים: 14 לוחמים מגדוד 13 של חטיבת גולני, שלושה לוחמי שריון מגדוד 77 וגשש הגזרה. 22 לוחמים נפצעו בקרבות, וגופות שני לוחמים - גשש הגזרה מוחמד אלאטרש ומפקד הטנק שי לוינסון - נחטפו לרצועת עזה. יחסי הכוחות היו קשים ביותר: למוצב חדרו בין 60 ל-80 מחבלים בשלושה גלים, כשהם נלחמים מול כ-30 חיילים בלבד - לוחמי פלוגה מגולני וכוח טנקים משריון. התחקיר מציין שבגל הראשון היו תשעה מחבלים בלבד, מה שמדגיש את עומק הכשל בכך שכוח של 30 לוחמים ממונעים לא הצליח להכריעם מיד.

פעילות לוחמי יחידת הלוט"ר במהלך התמרון בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

ציר הזמן של הקרב

06:29 - תחילת המתקפה: מטחי רקטות כבדים נפלו על המוצב. הלוחמים נכנסו למרחבים מוגנים, חדר האוכל הממוגן נקבע כנקודת איסוף ושני טנקים יצאו לעבר הגדר. גשש הגזרה מוחמד אלאטרש לא הספיק להגיע ונפגע מאש; גופתו נחטפה לעזה.

06:41 - הקרב בשריון: טנקי הכוח פתחו באש לעבר עשרות מחבלים. טנק המ"מ נפגע מרחפן שהטיל ראש קרב של RPG והושבת, אך המפקד המשיך להילחם במשך כשעה. הטנק השני נפגע מטיל נ"ט; המפקד שי לוינסון נהרג וגופתו נחטפה, הנהג הצליח לחלץ עצמו לאזור מסיבת נובה ושני אנשי צוות נפצעו אנושות.

06:51 - כשל תקשורתי חמור: לוחם מעמדת הפילבוקס הבחין בירי מחבלים ורץ לחדר האוכל להזהיר את החברים, אך בשל כשל בתקשורת המידע לא הועבר לצוות המרגמות שהתארגן לירי.

06:55 - הגל הראשון חדר: כעשרה מחבלים חדרו דרך השער. חילופי אש קשים התפתחו במתחם המרגמות. ארבעה חיילים נפלו בקרב: תומר ברק, עידו ביננשטוק וחביב קיעאן. חיים מאיר עדן נפצע קשה ונפטר כחודשיים לאחר מכן.

07:15 - זעקות לעזרה ותקיפה לא יעילה: מפקד המוצב דיווח על מחסור אנושי וקריטי באמצעי לחימה. כטב"ם של חיל האוויר תקף את צפון המוצב, אך התקיפה לא הייתה יעילה עקב פערים קשים בתמונת המצב ובתקשורת.

08:00 - התקלויות בשערים: ניסיון של המפקד ושני לוחמים לתקוף מחבל באזור השער האחורי הסתיים באסון; הלוחם איתמר כהן נהרג ואחר נפצע.

10:30 - התכנסות אחרונה בחדר האוכל: לנוכח השחיקה וריבוי הפצועים, המ"מ צמצם את קווי ההגנה וריכז את כולם בחדר האוכל. המ"מ דקל סויסה והלוחם רועי פרי יצאו לאבטח את האזור, נתקלו במחבלים ונפלו בגבורה.

13:00 - הצתת חדר האוכל: המחבלים כתרו את חדר האוכל והציתו אש משני צדדיו. חמישה לוחמים - ליאור עזיזוב, עידן רז, שלו ברנס, איתי אופק גליסקו ויקיר לוי - פרצו החוצה כדי להילחם ונפלו בקרב כדי למנוע אסון גדול יותר. המחבלים נסגו באמונה שאיש לא נותר בחיים.

16:20 - טיהור המוצב: כוח יחידת הלוט"ר ולוחמי גולני הגיעו למוצב, טיהרו אותו וחילצו את הפצועים והחללים שנותרו במקום. בשעות הערב, פגיעת טיל נ"ט בשיירת החילוץ גבתה את חייו של הלוחם דולב אמויאל.

מוצב פגה ( צילום: צה"ל )

למרות שהתחקיר המבצעי אינו יכול להטיל אחריות אישית ישירה על המעורבים, מסקנותיו נוקבות וברורות: המוצב קרס, הלוחמים לא הוכנו כראוי לאיומים האמיתיים והמערכת נכשלה במבחן העליון של הגנה על חיי אדם. לצד הביקורת הקשה, המסמך מאיר באור יוקרתי את מעשי הגבורה יוצאי הדופן של מפקדים ולוחמים שהגנו בגופם על חבריהם עד הנשימה האחרונה.