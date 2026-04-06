כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון|במסגרת בפעילות, הכוחות השמידו כ-200 תשתיות של חיזבאללה, איתרו אמצעי לחימה וחיסלו מחבלים. התיעוד המלא מהפעילות (צבא וביטחון)
מעמד קרבי חטיבתי התקיים אתמול (שישי) בגבול רצועת עזה לציון סיום שלב קרבי של חטיבת גולני| מפקד החטיבה פרגן ברגש ללוחמים: "אתם דור הנצחון, גיבורי החייל והתהילה, בזכותכם החטופים שבים הביתה, בזכותכם הכרענו את החמאס" (צבא)
מפקד חטיבת גולני העביר ללוחמיו ברצועת עזה מסר מיוחד בצל שחרורו של לוחם גולני עידן אלכסנדר משבי החמאס | ״היום, בזמן בו אנחנו נלחמים מול אותו אויב אכזר וצמא דם קיבלנו את הבשורה על שחרורו של עידן משבי חמאס" (חדשות)