סמ"ר נגב דגן ז"ל נפל בלבנון • רחפן חיזבאללה פגע בראש הנקרה

בשעות האחרונות הגיעה הבשורה המרה על נפילתו של סמ"ר נגב דגן ז"ל, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני, במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחם בן ה-20 ממושב דקל בנגב הפך לחלל ה-19 של צה"ל מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי בגזרה הצפונית. ההודעה נמסרה למשפחתו ההמומה, שאיבדה את בנה בקרב על הגנת גבולות המדינה.

נפילתו של נגב דגן מצטרפת לשורת אבדות כבדות שספגו כוחותינו בשבוע האחרון. רק לפני ימים ספורים נפל רס"ב במיל' אלכסנדר גלובניוב ז"ל מפתח תקווה, שנהרג מפיצוץ רחפן נפץ סמוך לגבול. אימו, פלורה, ספדה לו בכאב וסיפרה כי בנה נפגע בעת שהיה בבסיס, במסגרת שירותו למען ביטחון ישראל.

טרור הרחפנים: פגיעה קשה בראש הנקרה

במקביל לקרבות הקרקעיים, חיזבאללה ממשיך להפר את הבנות הפסקת האש באמצעות רחפני נפץ. אתמול (חמישי) פגע רחפן בחניון הגן הלאומי בראש הנקרה ללא התרעה מוקדמת. דובר צה"ל מסר כי הרחפן ששוגר מלבנון נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול.

המרכז הרפואי לגליל בנהריה דיווח כי שלושה אזרחים נפצעו באירוע: שניים במצב קשה ואחד במצב קל. הפצועים פונו באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי במלר"ד, והמצב הרפואי שלהם מוערך באופן שוטף. בצה"ל מגדירים את הירי כ"הפרה בוטה" של ההבנות.

שורת הפרות מתמשכת

האירוע בראש הנקרה מצטרף לשורת תקריות חמורות שאירעו ביום חמישי. מוקדם יותר נפצעו שני לוחמי צה"ל מפגיעת רחפן נפץ שחצה את הגבול - אחד במצב קשה והשני במצב בינוני. בנוסף, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני מפיצוץ רחפנים בדרום לבנון.

ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לנצל את תשתיות הטרור שלו בדרום לבנון לשיגור רחפני נפץ, רקטות ופצמ"רים לעבר כוחות צה"ל ושטח מדינת ישראל. בשעות האחרונות שיגר הארגון מספר רקטות ופצצות מרגמה לעבר עמדות צה"ל בגבול.