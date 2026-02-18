הוריו של סמל-ראשון עפרי יפה שנהרג ברצועת עזה, הדס ויפתח אמרו בהצהרה כי "אנחנו כועסים על המדינה, שמכניסה את טובי בנינו, מלח הארץ, לסיטואציות לא הגיוניות ומיותרות אחרי שכל חטופינו חזרו הביתה" | עפרי נהרג מירי של כוחות צה"ל בגלל טעות בזיהוי, הוריו הדגישו כי "אין לנו שום כעס על הצבא" (בארץ)
דובר צה"ל הודיע הבוקר כי אותרה גופתו של חלל צה"ל מימי קום המדינה, טוראי ארתור גסנר זכרונו לברכה | טוראי ארתור גסנר ז״ל, נפל בקרב בפעילות צה״ל במזרח חבל לכיש באפריל 1949 ומקום קבורתו לא נודע, היום הודיע צה"ל על סגירת המעגל (צבא)
בשל תנאי מזג האוויר הקשים, התרחש הלילה - סמוך לחצות אסון גדול ברצועת עזה, כשמנוף מבצעי קרס ברצועה - בשל הרוחות העזות | שני חיילים ששהו בתוך מבנה במוצב נהרגו, לוחם נפצע באורח קשה ועוד שבעה חיילים נפצעו באורח קל עד בינוני (חדשות, אקטואליה)