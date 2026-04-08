הותר לפרסום עם צאת החג: לוחם חטיבת גולני, סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל מבית שאן, נפל בקרב קשה בדרום לבנון. באירוע נפצעו חמישה לוחמים נוספים באורחים שונים שפונו להמשך טיפול רפואי בבתי החולים (צבא וביטחון)
אורי פרץ הי"ד הוא ההרוג מפגיעת הרקטה בנהריה מוקדם יותר היום | אורי הי"ד בן ה-43 הותיר אחריו אשה וארבעה ילדים | בעירייה ספדו לו: "העיר נהריה משתתפת בצערה הכבד של משפחת פרץ על הירצחו של אב המשפחה, אורי פרץ, שנפגע בירי שבוצע אחר הצהריים מלבנון לעבר העיר" (בארץ)
אסף שמואלביץ' המשמש גם כעורך דין פעיל, התחזה לקצין בדרגת סרן וחדר לחמ"לים בתחילת המלחמה • הוא הקליט שיחות סודיות והעביר מידע לגורמים לא מוסמכים • המדינה ביקשה להסתיר זהות קצינים בכירים שהיו מעורבים | פרשה חסרת תקדים (חדשות בארץ)
דובר צה"ל הודיע הבוקר על נפילתו של רס״ר (מיל׳) אפי פלדבאום הי"ד, בן 37, מזית רענן, שנפגע מירי מחבלי חמאס ברצועת עזה | נתניהו הורה לתקוף יעדי חמאס | בעזה מדווחים: 63 הרוגים מאז החלו תקיפות חיל האוויר נגד יעדי חמאס ברצועה (צבא וביטחון)
דובר צה"ל התיר לפרסום את דבר נפילתם של שני חיילי צה"ל בתקיפת חמאס מוקדם יותר ברפיח | כפי שדווח מוקדם יותר, מחבלי חמאס תקפו כלי הנדסי של צה"ל באמצעות נ"ט, שניים כאמור נפלו ולוחם נוסף נפצע באורח קשה (חדשות)
דובר צה"ל התיר לפרסום את דבר מותו של חייל צה"ל בקריית ארבע לאחר שחברו, שוטר מג"ב פתח באש לעברו מנשק ארוך | לפי הדיווחים החייל נהרג במקום לעיני בת משפחתו שהגיעה עימו לפגישת חג | השוטר נעצר על ידי מח"ש והובא לדיון הארכת מעצר (חדשות)
המרוץ האובססיבי אחר 'פרסום ראשון' הפך למחלה בעולם הדיגיטלי, והוא אינו פוסח גם על הציבור החרדי. תחת לחץ הזמן והתחרות, מופצים דיווחים שגויים ומידע לא מאומת, שגורמים לעיתים נזק עצום בנפשות, בפרט בעתות מלחמה ואירועי חירום | מאמר זה בוחן את המחיר הכבד שמשלמים על מה שנראה כ"הישג" רגעי, וקורא לבחון מחדש את גבולות האחריות העיתונאית ואת חשיבות האמת והדיוק על פני המהירות (מגזין כיכר)
דובר צה"ל התיר לפרסם כי שלושה לוחמי צה"ל נהרגו היום בצפון רצועת עזה |סמ״ר שהם מנחם הי"ד, סמל שלמה יקיר שרם הי"ד וסמל יולי פקטור הי"ד |בצה"ל בודקים האם מדובר בירי של מחבלי חמאס או בתקלה טכנית בטנק | קצין נוסף במצב קשה (ביטחון)