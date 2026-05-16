הותר לפרסום: סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, נפל בקרב בדרום לבנון

הותר לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, בן 24 מהיישוב איתמר, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

רקנטי שירת כמפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, והותיר אחריו הורים, ארוסה ושישה אחים. פרטי הלווייתו של הקצין צפויים להתפרסם בהמשך.

רקנטי החל את שירותו הצבאי כלוחם בסיירת אגוז ובהמשך יצא לקצונה והגיע לחטיבת גולני. חבריו ובני משפחתו סיפרו כי בעוד כחודש היה אמור להינשא לארוסתו, רני.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ספד לקצין ואמר כי "הוא היה מטובי בנינו, קצין אמיץ ולוחם מסור שהקדיש את חייו לביטחון עם ישראל. בן למשפחה חלוצית ושורשית באיתמר, שגדל על ערכי אהבת הארץ והמסירות למדינה. הלב נשבר על חיים צעירים שנגדעו רגע לפני הקמת בית בישראל. השומרון כולו מרכין ראש וכואב עם המשפחה היקרה, ומחבק אותה בשעה הקשה הזו. דמותו וגבורתו ילוו אותנו ויתנו לנו כוח להגביר ולבנות כאן חיים".

האירוע שבו נהרג רקנטי התרחש אתמול, יום שישי, בסביבות השעה 14:00 בצוהריים, במהלך פעילות של כוחות צה"ל באזור נהר הליטאני. רחפן נפץ המופעל באמצעות סיב אופטי התפוצץ לעבר הכוח ששהה במקום וגרם למותו של מפקד המחלקה.

מאז החלה התקופה המוגדרת כהפסקת אש לפני כחודש, נפלו שמונה לוחמי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון במהלך הפעילות המבצעית. חמישה מתוך שמונת החללים נהרגו כתוצאה מפגיעות של רחפני נפץ.

בצה"ל עדיין לא יודעים כיצד להתמודד באופן אפקטיבי ברחפני הסיב האופטי הנושאים חומר נפץ, כלי נשק שחיזבאללה העתיק מהחזית באוקראינה.