לוחמי מג"ב פשטו על עסק לשטיפת רכבים | זה מה שהם גילו שם

מעצר השב"חים בבית העסק לשטיפת רכבים (צילום: דוברות המשטרה)
בפעילות של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, בהכוונת אח"מ מג"ב עוטף ירושלים, פעלו אתמול (שלישי) הכוחות בשכונת בית חנינא שבירושלים לאיתור שוהים בלתי חוקיים.
במהלך הפעילות הגיעו הלוחמים לבית עסק לשטיפת רכבים בשכונה, שם אותרו 4 שוהים בלתי חוקיים לצד חשוד בהעסקתם.
עם הגעת הכוחות למקום, אחד מהשוהים הבלתי חוקיים ניסה להימלט, אולם לאחר מרדף קצר נעצר על ידי הלוחמים.
ארבעת השוהים הבלתי חוקיים והמעסיק, תושב בית חנינא בן 27, נעצרו והועברו להמשך חקירה במשטרת ישראל.
