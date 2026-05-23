סמ"ר נועם המבורגר הי"ד נפל בפעילות מבצעית בצפון הארץ

לוחמי צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל התיר הערב (מוצאי שבת) לפרסום את שמו של חלל צה"ל שנפל בפעילות מבצעית בצפון הארץ: סמ"ר נועם המבורגר הי"ד, בן 23 מעתלית, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד 9 של עוצבת 'עקבות הברזל' (חטיבה 401).

נועם הי"ד נפל במהלך מילוי תפקידו המבצעי בחזית הצפונית, כחלק מפעילות כוחות צה"ל להגנה על גבולות המדינה. באותו אירוע קשה נפצעו שני חיילים נוספים - אחד באורח קשה והשני באורח קל. החיילים הפצועים פונו מיד לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והודעה נמסרה למשפחות על ידי נציגי קצין העיר. סמ"ר המבורגר שירת כלוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד 9 של חטיבת השריון 401, ופעל יחד עם חבריו להבטחת הרציפות המבצעית והכשירות הטכנולוגית של הכלים המשוריינים בחזית הצפון. תפקידו היה קריטי לשמירה על יכולת הלחימה של הכוחות הפועלים במרחב. כידוע, חטיבה 401 פועלת באופן רציף בדרום לבנון במסגרת מבצע 'שאגת הארי' להגנה הקדמית ולסיכול תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. לוחמי החטיבה חיסלו לאחרונה חוליית מחבלים שירתה טיל נ"ט לעבר כוחותינו, ופעלו להשמדת משגרי רקטות במרחב.

פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

המחיר הכבד של המערכה

נפילתו של נועם הי"ד מצטרפת לשורת אובדנות כבדות שספגו כוחותינו בחזית הצפונית בשבועות האחרונים. רק לפני ימים ספורים נפל סמ"ר נגב דגן הי"ד, לוחם בן 20 מגדוד גולני, בפעילות מבצעית בדרום לבנון. גם סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד נפל מפגיעת רחפן נפץ חודש לפני חתונתו.

ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הבנות הפסקת האש באמצעות רחפני נפץ ושיגורי רקטות לעבר כוחות צה"ל. רק הבוקר הופעלו אזעקות בגליל התחתון לאחר שזוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון.

צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל. הכוחות ממשיכים לחזק את קו ההגנה הקדמי ולמנוע את התעצמותו ושיקומו של ארגון הטרור.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.