כוחות חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 91 השלימו תרגיל חטיבתי בגבול לבנון, לראשונה אחרי שנתיים של תמרון ברצועת עזה | התרגיל כלל תרחישי דמוי אויב, אירועי הגנה רב-זירתיים, פינוי פצועים תחת אש ומתן מענה לוגיסטי וטכנולוגי בחירום, בשיתוף פעולה בין כיתות הכוננות לכוחות החטיבה | צפו בתיעוד מהתרגיל (צבא)
צוות הקרב של חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162, פועל בפאתי שכונת שייח רדואן שבעיר עזה | השבוע איבדו בקרב ארבעה לוחמים, והכוחוץ המשיכו להילחם | מפקד החטיבה אמר ללוחמיו: "לצד הכאב, לא נעצור, נמשיך להילחם ולעמוד בכל משימה" (צבא)
צה"ל פתח במבצע ענק ברצועת עזה, הרמטכ"ל נכנס לרצועה ואמר: ״פתחנו בפעולה קרקעית במסגרת מבצע ׳מרכבות גדעון׳. הדרישה ברורה: הכרעת האויב והשמדת תשתיותיו בכל מקום בו נפעל. צה״ל יאפשר גמישות לדרג המדיני לקידום כל עסקת חטופים״ (חדשות)