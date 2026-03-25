חיסול חוליית חיזבאללה שירתה נ"ט לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון

במהלך פעילות קרקעית ממוקדת של כוחות צה"ל הלילה (ד') בדרום לבנון, זיהו לוחמי צוות הקרב של חטיבה 401 חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה.

המחבלים שיגרו טיל נ"ט לעבר הכוחות, אך בסגירת מעגל מהירה הצליחו הלוחמים לחסל את החוליה בהתקלות מהקרקע.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הפעילות התרחשה במסגרת מבצע 'שאגת הארי' להגנה הקדמית ולסיכול תשתיות טרור של חיזבאללה. הכוחות פעלו תחת פיקוד אוגדה 91, במטרה לחזק את קו ההגנה הקדמי ולמנוע את התעצמותו של ארגון הטרור.