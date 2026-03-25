פעילות בדרום לבנון

חיסול חוליית חיזבאללה שירתה נ"ט לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון

לוחמי חטיבה 401 זיהו מחבלים חמושים שיגרו טיל נ"ט לעברם • בסגירת מעגל מהירה חיסלו הכוחות את החוליה מהקרקע | קצין לוחם נפצע קל (צבא וביטחון)

פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )

במהלך פעילות קרקעית ממוקדת של כוחות צה"ל הלילה (ד') בדרום לבנון, זיהו לוחמי צוות הקרב של חטיבה 401 חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור .

המחבלים שיגרו טיל נ"ט לעבר הכוחות, אך בסגירת מעגל מהירה הצליחו הלוחמים לחסל את החוליה בהתקלות מהקרקע.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הפעילות התרחשה במסגרת מבצע 'שאגת הארי' להגנה הקדמית ולסיכול תשתיות טרור של חיזבאללה. הכוחות פעלו תחת פיקוד אוגדה 91, במטרה לחזק את קו ההגנה הקדמי ולמנוע את התעצמותו של ארגון הטרור.

פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )

בפעילות נפצע קצין לוחם באורח קל, פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות , ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

יצוין כי חטיבה 401 פועלת באופן רציף במרחב דרום לבנון כחלק ממהלך ההגנה הקדמי. כידוע, החטיבה השמידה לאחרונה משגר רקטות ממנו שוגרו רקטות לעבר שטח מדינת ישראל, וחיסלה מחבל שהיה מעורב בפעילות טרור.

פעילות כוחות חטיבה 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )
פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתקיפה והגנה:

