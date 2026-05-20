בבלי
ניצול ציני של מתקנים אזרחיים

במרחק מטרים ממסגד: צה"ל חשף אתר לייצור נשק של חיזבאללה במרפאה

כוחות צה"ל תקפו אתר לייצור אמצעי לחימה במבנה ששימש מרפאה • פיצוצי משנה אישרו נוכחות נשק במקום | ארגון הטרור ממשיך לנצל תשתיות אזרחיות (צבא וביטחון)

תיעוד מהשמדת האתר ופיצוצי המשנה שזוהו בו (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל תקפו שלשום (שני) אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור במרחב צור שבדרום לבנון. התקיפה חשפה בצורה חדה את השיטה הצינית של הארגון - הקמת תשתיות טרור בתוך מבנים אזרחיים.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, האתר הוקם במבנה ששימש בעבר כמרפאה אזרחית, במרחק של מטרים בודדים בלבד ממסגד. לאחר התקיפה, זיהו כוחות הצבא פיצוצי משנה במבנה - עדות ברורה לנוכחות אמצעי לחימה ותחמושת במקום.

התקיפה מצטרפת לשורה ארוכה של מקרים בהם חיזבאללה מנצל באופן שיטתי תשתיות אזרחיות למטרות צבאיות. כידוע, ארגון הטרור פועל באופן עקבי מתוך ובסמוך למבני דת, מוסדות חינוך ומתקני רפואה, תוך שימוש באזרחים כמגן אנושי.

כפי שדיווחנו, הכוחות ממשיכים בפעילות אינטנסיבית בדרום לבנון למרות ההגבלות המדיניות. הפעילות מתמקדת בשתי משימות מרכזיות: השמדה שיטתית של תשתיות טרור ואיתור מחסני נשק ורקטות שהקים חיזבאללה לאורך השנים.

כוחות צה"ל בתרגיל גופרית ואש (צילום: אתר צה"ל)

מקורות ביטחוניים מדגישים כי ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לפעול בסמוך ומתוך תשתיות אזרחיות, ומנצל אותן באופן ציני על מנת להוציא לפועל מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. השימוש במתקנים רפואיים ומבני דת מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי.

הפעילות המבצעית בלבנון נמשכת בעוצמה, תוך מיקוד באיומים המיידיים על כוחותינו ועל אזרחי הצפון. צה"ל ממשיך לפעול נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה, תוך חשיפת השיטות הציניות של הארגון בניצול אזרחים ומבנים אזרחיים למטרות צבאיות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר