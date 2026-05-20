תיעוד מהשמדת האתר ופיצוצי המשנה שזוהו בו ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל תקפו שלשום (שני) אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון. התקיפה חשפה בצורה חדה את השיטה הצינית של הארגון - הקמת תשתיות טרור בתוך מבנים אזרחיים.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, האתר הוקם במבנה ששימש בעבר כמרפאה אזרחית, במרחק של מטרים בודדים בלבד ממסגד. לאחר התקיפה, זיהו כוחות הצבא פיצוצי משנה במבנה - עדות ברורה לנוכחות אמצעי לחימה ותחמושת במקום. התקיפה מצטרפת לשורה ארוכה של מקרים בהם חיזבאללה מנצל באופן שיטתי תשתיות אזרחיות למטרות צבאיות. כידוע, ארגון הטרור פועל באופן עקבי מתוך ובסמוך למבני דת, מוסדות חינוך ומתקני רפואה, תוך שימוש באזרחים כמגן אנושי. כפי שדיווחנו, הכוחות ממשיכים בפעילות אינטנסיבית בדרום לבנון למרות ההגבלות המדיניות. הפעילות מתמקדת בשתי משימות מרכזיות: השמדה שיטתית של תשתיות טרור ואיתור מחסני נשק ורקטות שהקים חיזבאללה לאורך השנים.

כוחות צה"ל בתרגיל גופרית ואש ( צילום: אתר צה"ל )

מקורות ביטחוניים מדגישים כי ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לפעול בסמוך ומתוך תשתיות אזרחיות, ומנצל אותן באופן ציני על מנת להוציא לפועל מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. השימוש במתקנים רפואיים ומבני דת מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי.

הפעילות המבצעית בלבנון נמשכת בעוצמה, תוך מיקוד באיומים המיידיים על כוחותינו ועל אזרחי הצפון. צה"ל ממשיך לפעול נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה, תוך חשיפת השיטות הציניות של הארגון בניצול אזרחים ומבנים אזרחיים למטרות צבאיות.