שליחת האו"ם לפלסטינים: גרמניה תשתחרר מהמחויבות לישראל

סערה בינלאומית חריפה פרצה בעקבות התבטאות חסרת תקדים של פרנצ'סקה אלבנזה, שליחת האו"ם המיוחדת לשטחים הפלסטיניים. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, העניקה אלבנזה למעשה 'פטור' לגרמנים מאחריות היסטורית לשואה, תוך קריאה להשתחרר מהמחויבות כלפי ישראל.

"אולי כדאי שנפסיק לקרוא למה שמשפיע על גרמניה 'אשמה היסטורית'", כתבה אלבנזה בניסיון למחוק את תחושת האחריות הגרמנית לשואה. לטענתה, מדובר ב"תסמונת עליונות היסטורית, שמעולם לא אובחנה כראוי, מעולם לא טופלה, מעולם לא נרפאה".

"מסכה נוחה להתקבל בקרב עמיתיהם"

השליחה הבין-לאומית המשיכה בהאשמות חריפות כלפי גרמניה, וטענה כי הגרמנים "העמידו פנים שהם מתגברים על העבר הנאצי על ידי יצירת יוצא מן הכלל" - בכוונה לישראל. "עם זאת, זוהי בעיקר מסכה נוחה להתקבל בקרב עמיתיהם", הוסיפה.

אלבנזה פירטה את תפיסתה כיצד "התקבלה" גרמניה בחזרה לעולם המערבי: "המועדון המערבי קיבל אותם מכיוון שהוכיחו את עצמם כמסוגלים לסבול חברים מסוימים בקבוצה שבעבר הייתה 'לא רצויה', וכך הם קיבלו את היהודים, אך לא את כולם". במיוחד, לדבריה, "אלה שלמדו שכדי לשרוד בעולם הזה עליהם להיות עליונים".

קריאה להשתחרר מהמחויבות לעם היהודי

בהמשך דבריה, טענה שליחת האו"ם כי גרמניה משתמשת בישראל כתירוץ, וקראה לאזרחי גרמניה "להשתחרר" סוף סוף מאותה מחויבות היסטורית. "אבל ישראל לא מייצגת את כל היהודים. ולכן גרמניה לא מכבדת את כל היהודים", כתבה.

אלבנזה טענה כי "שום יומרה לא תספיק כדי להסוות את מה שגרמניה ממשיכה להיות: מדינה מתקדמת כלכלית ומדעית, שבו בזמן נראית קצת מופרעת חברתית".

"אני יודעת שגרמנים יכולים לעשות טוב יותר, ראיתי אותם. אבל הם נקראים לשחרר את עצמם. זו ההזדמנות שלהם", סיכמה השליחה את דבריה בקריאה גלויה להתנתק מהמחויבות כלפי העם היהודי.

רקע של התבטאויות קיצוניות

התבטאות זו מצטרפת לשורה ארוכה של הצהרות מעוררות מחלוקת של אלבנזה נגד ישראל. רק בחודש פברואר האחרון, במהלך ועידת אל-ג'זירה שנערכה בקטר, החריפה את הטון כשהכריזה כי ישראל היא "האויב המשותף של האנושות" - אמירה שגררה גינויים חריפים מצד בכירים ומנהיגים במספר מדינות באירופה.

התבטאויות אלבנזה מעוררות דאגה רבה בקרב גורמים בינלאומיים, המזהירים מפני ניסיונות לרוויזיה היסטורית ומחיקת האחריות למעשי השואה.