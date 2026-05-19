בנט: "נתניהו מתבזה כקבלן קולות בשביל דרעי"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף הבוקר (שני) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בטענה שהוא "הפך את עצמו ללוביסט של אריה דרעי על מלא". בהודעה שפרסם בנט, הוא מתקיף את נתניהו על כך שהוא משקיע מאמצים אדירים להעברת חוק הגיוס החרדי במקום לטפל בצרכים הדחופים של המדינה.

"בימים האחרונים מתרחש בכנסת אירוע פשוט מטורף: ראש ממשלת ישראל הפך את עצמו ללוביסט של אריה דרעי על מלא", כתב בנט. "הוא מתרוצץ בין החברי כנסת, מפעיל מכבש לחצים אדיר על כל מתנדנד, דופק על השולחן שוב ושוב".

"לא בשביל המילואימניקים, בשביל דרעי"

בנט מפרט את הביקורת שלו ומציין כי נתניהו אינו משקיע מאמצים דומים בנושאים קריטיים אחרים. "לא בשביל המילואימניקים שזועקים שהם חייבים תגבורת. לא בשביל לפתור את מחדל הרחפנים שהורג את טובי בנינו. לא בשביל תושבי הצפון שמשוועים להגנה ולשיקום", מונה ראש הממשלה לשעבר.

לדבריו, "ראש ממשלת ישראל היוצא מתבזה עכשיו כאחרון קבלני הקולות כדי להעביר חוק השתמטות. למצוא דרך חוקית להעביר עוד מיליארדים למשתמטים, כדי שדרעי יהיה מרוצה". בנט מגדיר זאת כ"פרוטקשן" - "כסף תמורת שקט".

"ברית המשרתים תנצח"

בנט טוען כי הממשלה מקווה שהציבור ישכח את הרגע הזה עד לבחירות, בדומה "לניסיון להכחיש ולגמד" את טבח השבעה באוקטובר. "אבל עם ישראל לא ישכח", הוא מבטיח. "הקדנציה של הממשלה הגרועה בתולדות ישראל נפתחה בטבח הנורא בתולדות ישראל, והיא מסתיימת עכשיו בהפקרה של חיילינו הגיבורים שנלחמים כבר אלף ימים באותה מלחמה".

ראש הממשלה לשעבר מסיים בהבטחה למצביעיו: "בקרוב עם ישראל ישלח את הממשלה הרעה הזו הביתה. ברית המשרתים תנצח את ברית המשתמטים. תרימו את הראש. התיקון הגדול יגיע בקרוב. ביחד".

התקפתו של בנט מגיעה על רקע משבר פוליטי מתמשך בין הקואליציה לסיעות החרדיות בנושא חוק הגיוס כאשר ראש הממשלה נפגש עם חברי כנסת המתנגדים לחוק ומנסה לשכנה אותם להצביע בעדו. כפי שדווח בבבלי, גם יו"ר יש עתיד יאיר לפיד איים אתמול על חברי הכנסת מהליכוד שישקלו להצביע בעד החוק, והבטיח לתלות את פרצופיהם בשלטי חוצות ברחבי הארץ.