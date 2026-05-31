סמ"ר מיכאל טיוקין הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל התיר הבוקר (ראשון) לפרסום את דבר נפילתו של סמ"ר מיכאל טיוקין הי"ד, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי (גדוד 846) שבחטיבת גבעתי. מיכאל הי"ד נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.

באירוע הקשה בו נפל סמ"ר טיוקין הי"ד, נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באורח קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו. סמ"ר טיוקין שירת בסיירת גבעתי, יחידה מובחרת בחטיבת גבעתי הפועלת באופן רציף בדרום לבנון מאז החל מבצע 'שאגת הארי'. לוחמי הסיירת מבצעים משימות מבצעיות מורכבות בשטח האויב, תוך סיכול תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה והגנה על גבולות המדינה. חטיבת גבעתי נמצאת בימים אלו בלב הפעילות המבצעית המורחבת בדרום לבנון. כפי שדיווחנו בבבלי, כוחות החטיבה משתתפים במבצע הפיקודי להשמדת תשתיות הטרור ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי, במטרה להסיר את האיום הישיר מיישובי הצפון.

לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

נפילתו של סמ"ר טיוקין הי"ד מצטרפת לשורה ארוכה של אבידות כואבות בחזית הצפונית. בימים האחרונים נפלו מספר לוחמים נוספים בפעילות המבצעית בלבנון, ביניהם סמלת רותם ינאי הי"ד שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ, סמל נהוראי לייזר הי"ד מגדוד ההנדסה הקרבית, וסמ"ר נועם המבורגר הי"ד מחטיבה 401.

הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת בעצימות גבוהה, כאשר כוחות צה"ל פועלים להעמקת הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ולהשמדת תשתיות הטרור המאיימות על יישובי הצפון. המבצע כולל פעילות מצפון לנהר הליטאני והרחבה דרמטית של התמרון הקרקעי באזור.