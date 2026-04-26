בבלי
בן 19 בלבד

הותר לפרסום: החייל עידן פוקס הי"ד, נפל בקרב בדרום לבנון

לוחם צה"ל עידן פוקס הי"ד נפל בקרב במהלך הלחימה מול ארגון טרור חיזבאללה בדרום לבנון | פוקס ז"ל, היה תושב העיר פתח תקווה והתגורר בשכונת הדר, הודעה נמסרה למשפחתו (חדשות)

​לוחם צה"ל עידן פוקס הי"ד נפל בקרב במהלך הלחימה מול ארגון טרור בדרום לבנון, כך הודיע מוקדם יותר (ראשון) ראש העיר פתח תקווה, הודעה שקיבלה מאוחר יותר את אישור דובר צה"ל. הודעה רשמית על מותו נמסרה למשפחתו.

סמל עידן פוקס (Idan Fooks), בן 19, מפתח תקווה, היה לוחם בגדוד 77, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7).

לפי הודעת דובר צה"ל, עידן ז"ל נהרג מפגיעת כטב"ם. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה, ושני לוחמים באורח בינוני וקל.

​פוקס התגורר בשכונת פסגת הדר בפתח תקווה והיה בוגר תיכון "בן גוריון" בעיר. עיריית פתח תקווה הודיעה כי היא נערכת להעניק למשפחת פוקס-ערה סיוע באמצעות גורמי המקצוע המוניציפליים. בשלב זה טרם פורסם מועד הלווייתו.

​ראש העיר, רמי גרינברג, ספד ללוחם ומסר כי "אני משתתף בצערם הכבד של המשפחה על נפילת הבן, האחיין והנכד, גיבור ישראל, החייל עידן פוקס ז"ל".

​גרינברג הוסיף בדבריו כי "אנו משתתפים בצער הכבד של המשפחה. יהי זכרו ברוך".

באירוע בו נפל סמל עידן פוקס ז"ל, נפצע קצין לוחם ושלושה לוחמים באורח קשה, לוחם באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר