רס"ל לידור פורת ז"ל נפל בקרב בדרום לבנון

טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל ( צילום: צה"ל )

דובר צה"ל התיר הערב (ראשון) לפרסום את נפילתו של רס"ל (מיל') לידור פורת ז"ל, בן 31 מאשדוד, לוחם בגדוד 7106 שבחטיבה מרחבית 769. פורת נפל בקרב בדרום לבנון לאחר שכלי הנדסי מסוג D-9 עלה על מטען חבלה שהניחו מחבלי חיזבאללה בכפר כילא, סמוך למטולה.

באירוע הקשה נפצעו חמישה לוחמים נוספים: לוחם אחד באורח קשה, ארבעה לוחמים באורח בינוני וארבעה לוחמים באורח קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם. הודעה נמסרה למשפחת פורת ז"ל. חקירה ראשונית: מטען שהוטמן בכפר על פי החקירה הראשונית של התקרית, כוחות חטיבה 769 פעלו במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. במהלך פעילות מבצעית של כוח מגדוד 7106 בכפר כילא, סמוך למטולה, כלי הנדסי מסוג D-9 עלה על מטען חבלה שהניחו מחבלי חיזבאללה. כוח לוחמים נוסף ששהה בסמוך למטרות אבטחה נפגע מפיצוץ המטען. בצה"ל מתחקרים מתי הונח המטען בשטח והאם מדובר בהפרה של הפסקת האש שנכנסה לתוקף לפני מספר ימים. יצוין כי זו לא התקרית הראשונה מאז הפסקת האש בה נפגעים כוחות צה"ל מפעילות חיזבאללה.

שורה של נפילות בשבועות האחרונים

נפילתו של רס"ל פורת ז"ל מצטרפת לשורת אבדות קשות שספגו כוחות צה"ל בשבועות האחרונים במהלך הפעילות המבצעית בדרום לבנון. כפי שדיווחנו, לפני מספר ימים נפל רס"ב (מיל') ברק כלפון הי"ד, בן 48 מעדי, לוחם בגדוד חיר"ם 7056 שבחטיבה 226, לאחר שנפצע בקרב.

בנוסף, נפל בקרב סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ ז"ל, בן 20, לוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני, כאשר באותו אירוע נפצעו חמישה לוחמים נוספים. גם רס"ל גיא לודר ז"ל מיחידת מגלן נפל בתקרית ירי דו"צ בשוגג בדרום לבנון.

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון במסגרת המאמץ להשמדת תשתיות הטרור של חיזבאללה ולהסרת האיום על יישובי הצפון. חטיבה 769 פועלת במרחב קו ההגנה הקדמי, תוך חשיפת מחסני נשק והשמדת מוצבי טרור של הארגון.

יהי זכרו של רס"ל לידור פורת ז"ל ברוך.