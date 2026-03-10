לאחר שנה של עבודת תחקיר מקיפה, משטרת ישראל תחל ממחר להציג למשפחות השכולות את ממצאי תחקירי אירועי טבח שמחת תורה • במקביל, משלימה המשטרה את התחקירים הרוחביים על פעילות כלל המחוזות והאגפים, לקראת יישום הלקחים וחיזוק המוכנות המבצעית (משטרה)
תחקיר עיתון "הגרדיאן" מגלה כי מערכת החיפוש החדשה של גוגל, Google AI Overviews, מציגה למשתמשים תשובות שגויות ומסוכנות בנושאי בריאות - תוך סיכון חייהם של חולים | ארגוני בריאות מזהירים כי אמינות המידע המופיעה בראש תוצאות החיפוש עלולה להטעות את הציבור ולפגוע בטיפול הרפואי (טכנולוגיה)
בזמן שתושבי בני ברק סובלים מהצפות ביוב פעם אחר פעם, תופעה שלא נולדה רק לאחרונה אלא סיוט מתמשך המלווה כבר שנים רבות כל תושב בני ברקי, זייברט ניסה בימים האחרונים למנוע בכל כוחו דיון בכנסת שיעסוק בסבל התושבים, נכשל ונאלץ להעביר מסר שלא ישתתף בדיון "בשל נסיעה לחו"ל" | 'בבלי' עם הסיפור הבלתי ייאמן והתגובה שלא הגיעה עד כה (חדשות חרדים)
תחקיר ראשוני של חיל האוויר חושף כי הכטב"ם ששוגר על ידי החות'ים לעבר אילת התגלה בשלב מאוחר יחסית. ניסיונות היירוט כשלו, 22 נפגעים בתקרית | "מפקד חיל האוויר הנחה על מספר פעולות נוספות שייחזקו את ההערכות, יכולות הגילוי והיירוט ויתנו מענה הגנתי טוב יותר במרחב" (ביטחון)
הגעתם המהירה ולחימתם הנחושה של לוחמי גדוד
77 במרחב הש"ג במחנה יפתח, מנעה מהאויב לכבוש את המחנה. הגעת כוחות לוחמים
נוספים ומפקדים בכירים סייעה במניעת חדירה נוספת והשיבה
את השליטה המבצעית במחנה | בבסיס מש"א ארז ובמטווחי זיקים - החלטותיהם המהירות, העצמאיות וההתקפיות של לוחמי
כוח הסיור, צוות הטנק, מפקד הכיתה ולוחמים נוספים השפיעו על
תוצאות ההתקפה | התחקירים המלאים (צבא)
מה קרה בקיבוץ סופה בבוקר שמחת תורה? | על פי התחקיר של צה"ל, שנחשף הבוקר אחרי שהוצג למשפחות, הקיבוץ הותקף על ידי כ-50 מחבלים, חלקם חדרו לשטח הקיבוץ, בשני גלים | עולה מהתחקיר כי טנק שיצא לעבר גדר המערכת בבוקר הטבח בלם מחבלים רבים שהתקרבו | הפרטים והממלאים המלאים (ארץ)
35 מחבלים השתלטו על מחנה מו"פ בגזרת כיסופים בבוקר שמחת תורה, ארבעה לוחמים נפלו בקרבות אך התחקיר מעלה כי גבורת הלוחמים שהתבצרו בחדר האוכל - מנעה מסע הרג גדול | וגם, ניסיון המחבלים להפיל מסוק והקצין שפיקד על הקרב למרות מארבי המחבלים | התחקיר המלא על הקרב במחנה מו"פ (צבא)
תחקיר הקרב בקיבוץ ארז מעלה כי הקיבוץ לא נכבש בזכות הרבש"צים וחברי כיתות הכוננות שנלחמו והפגינו חתירה למגע בעוד צה"ל נכשל בהגנה על התושבים והתקשה בגיבוש תמונת מצב עד שעות אחר-הצהריים אך סייע בבלימת פשיטות נוספות של מחבלים | בין 15 ל-20 מחבלים חדרו ליישוב אך נתקלו בתושבים שהחזיקו כלי נשק בבתיהם והצליחו לבלום את כניסתם | התחקיר המלא, דקה אחר דקה (חדשות)
מערכת הפיקוד קרסה וצה"ל נכשל במשימת ההגנה על גזרת כרם שלום, כך נקבע בתחקיר הצה"לי על הקרב בקיבוץ כרם שלום, הקיבוץ הכי קרוב לרצועת עזה | כוחות הצבא הגנו בחירוף נפש על הקיבוץ לאורך היום ובלמו עשרות מחבלים | מתוך 100 מחבלים שחדרו - 40 חוסלו | חברי כיתת הכוננות, הצוותים הרפואיים בקיבוץ וצוות החירום היישובי פעלו באומץ לב וחתרו למגע ומנעו אסון כבד יותר | התחקיר המלא (חדשות, צבא)
יותר מ-200 מחבלים חדרו בשלושה גלים לקיבוץ מפלסים והמרחב סביבו באנדרטת 'חץ שחור', צומת שער הנגב וציר 232 וביצעו מסע טבח, חטיפה, ביזה ופשעים אכזריים נוספים | 13 אנשי כוחות הביטחון נפלו, נרצחו 77 אזרחים ו-13 נחטפו | התחקיר מעלה כי צה"ל כשל במשימת ההגנה, ופעולתם הנחושה של רבש"ץ הקיבוץ יחד עם כיתת הכוננות וכוחות הימ"מ והשב"כ, סייעה ב'היפוך הקערה' | התחקיר המלא והמחדל הגדול (חדשות, צבא)
צה"ל מפרסם הבוקר את התחקיר על הלחימה בבסיס זיקים - בו נהרגו שבעה לוחמי צה"ל: מתברר שהתגבורת הראשונה הגיעה לבסיס רק בשעות הצהרים | ההחלטה הקריטית של המפקד - מנעה טבח ענק במאה טירונים | כך התנהל הקרב דקה אחר דקה (חדשות, אקטואליה)
לאחר עימותים בין רועי צאן יהודים, לבין ערביים תושבי חברון בליל שישי האחרון, החליטו בצה"ל לצאת לפעילות מבצעית, בה השחיתו ופגעו בציוד בניגוד לפקודות | מפקד הפיקוד בלוט: "מדובר באירוע חמור המנוגד לרמה המקצועית והערכית, של צה"ל" (צבא)
תא"ל אורן סלומון שתיחקר את מחדלי אוגדת עזה והודח על ידי צה"ל מהחקירה - נחקר ע"י המשטרה הצבאית | שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף את חקירת הקצין וקרא לבדוק את התנהלות הפרקליטות | בתגובה, הרמטכ"ל אייל זמיר יצא בהודעה חריפה נגד השר כ"ץ: "הרמטכ״ל לא מקבל הנחיות דרך הודעות בתקשורת" (צבא)
במהלך דיון הקבינט שהתקיים אמש, התפתח עימות בין שרת התחבורה מירי רגב לנציגי מערכת הביטחון | רגב הטיחה בנציגי השב"כ: "אין לכם מודיעין, אין לכם כלום" | בהמשך טענה: "לא יכול להיות שאנחנו עדיין בהפסקת אש" (חדשות)
ברקע ההכנות בצה"ל ובשב"כ להציג את התחקירים השונים על מחדלי השבעה באוקטובר, הערב (שני) פורסם לראשונה חלק מתחקיר צה"ל על הטבח במסיבת הנובה | התחקיר הינו חלק מכלל תחקירי צה"ל על טבח השבעה באוקטובר, כאשר בכֿל תחקיר קיים פרק שנקרא "תחקיר אויב", שמפרט מיהם המחבלים שפשטו, מאיפה הם הגיעו, במה הם היו מצוידים ועוד | על פי התחקיר המחבלים שהיו מצוידים בנשק רב התכוננו להגיע לנתיבות - אך התבלבלו בדרך (צבא)