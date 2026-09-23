יחידת העילית יאחב"ל בלהב 433 הודיעה על פענוח רצח שהתרחש בשפרעם באוגוסט האחרון, לאחר חקירה סמויה שנמשכה כארבעים יום. החשוד המרכזי הוא צעיר בן 24 מביר אל-מכסור, המשרת כחייל בצה"ל, שנעצר בנסיבות דרמטיות כשברשותו בקבוק בנזין סמוך לרכב המילוט.

על פי החשד, החייל נשלח למשימת טשטוש ראיות והתכוון להעלות את הרכב באש כדי להעלים עקבות שיובילו אל שולחיו. מאחורי האירוע עומד סכסוך דמים בין שני ארגוני פשיעה הפועלים באזור – כנופיות סוועאד וח'אלדי.

האירוע התרחש ב-12 באוגוסט, כאשר הקורבן הישאם חוג'יראת נלכד בתוך רכבו ונורה מטווח קצר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות, ונאלצו לקבוע את מותו במקום.

לאחר הרצח, חוקרי המשטרה פתחו במצוד ואספו ראיות מהזירה כדי להגיע אל המבצעים. במהלך החקירה, הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית המקשרת את החשוד למעשה.

בימים אלה הוגשה נגד החייל הצעיר הצהרת תובע, המהווה את יריית הפתיחה לקראת הגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים. המקרה ממחיש את עוצמת האלימות הגואה בצפון ואת האתגר הניצב בפני המשטרה במאבקה נגד ארגוני הפשיעה.