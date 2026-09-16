טהרן רועדת: הנשק מלבנון יופנה ישירות נגד המשטר

קרבות בתימן - צילום: מהרשתות הערביות קרבות בתימן | צילום: צילום: מהרשתות הערביות 10 10 0:00 / 1:19

צה"ל השלים ביום חמישי שעבר אחד המבצעים ההנדסיים המורכבים ביותר שביצע בשנים האחרונות: השמדת רשת המנהרות העצומה ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון. כוחות אוגדה 36, בסיוע יחידת יהל"ם וכוחות קומנדו, השתמשו ביותר מ-1,100 טונות חומר נפץ כדי למוטט מערכת תת-קרקעית שאורכה הכולל עולה על 5.4 קילומטרים, הפרושה על פני שמונה תוואים שונים. הפיצוץ העצום נרשם כאירוע סיסמי במגניטודה של כ-4.1.

המתחם האסטרטגי נבנה במימון, תכנון וסיוע ישיר של איראן, ושימש כבסיס פיקוד ושליטה מרכזי של יחידת "באדר" של חיזבאללה. הוא כלל חמ"לים, חדרי אמל"ח, מקלחות, מטבח וגנרטורים שאפשרו שהייה ממושכת מתחת לקרקע. על פי צה"ל, בתחילת המבצע שהו במקום כחמישים מחבלים. רובם חוסלו והשאר נמלטו לאחר שחיזבאללה הפקיר את אנשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי צה"ל השיג "ניצחון ענק נוסף על חיזבאללה" עם השמדת מבצר הטרור הגדול של הארגון ברכס הבופור וברכס עלי טאהר. "השמדנו את מבצר הטרור הגדול שלו ברכס הבופור וברכס עלי טאהר", מסר נתניהו. "נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון שבלבנון. נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל". לפני הפיצוץ, הכוחות פינו כמויות עצומות של אמצעי לחימה מתקדמים, ביניהם עשרות רקטות, טילים, כטב"מים מתוצרת איראן, טילי נ"ט, מקלעים, מאות מוקשים, רחפני נפץ וציוד צבאי רב. נתניהו הציג חלק מהשלל בסרטון רשמי, והדגיש כי מדובר בנשק שאורגן וממומן על ידי איראן במשך שנים. בהודעה משותפת של נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ צוין כי השמדת התשתית השלימה את ארגון אזור הביטחון בדרום לבנון ומנעה את שימושה כבסיס לכיבוש הגליל. הלווין הסיני של איראן חיסל חיילים אריה לוי | 15.09.26 מכלית נפט התפוצצה במצר הורמוז בבלי | 14.09.26 המבצע ברכס נמשך כשלושה חודשים, כחלק ממהלך רחב יותר שהחל לפני כארבעה חודשים. בדרך לרכס חצו הכוחות את הליטאני ופעלו בשורת מהלכי הטעיה שנועדו להפתיע את חיזבאללה ולפרק בהדרגה את היערכותו באזור. המבצע החל בחציה מורכבת של נהר הליטאני בציר עוקף ונסתר, בזמן שבחיזבאללה היו משוכנעים שצה"ל מתכוון לחצות את הסלוקי.

- צילום: דובר צה"ל צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:22

בימים שלאחר המבצע החלו להסתובב ברשתות החברתיות טענות ודיווחים לא רשמיים, המבוססים על "אותות מודיעיניים". על פי הפרסומים, ישראל שוקלת להעביר חלק מהאמל"ח שנתפס – נשק שמומן במקור על ידי איראן ונלקח מחיזבאללה – לידי כוחות אופוזיציה בתוך איראן, בדגש על גורמים כורדיים.

הצעד מתואר בשיח כטקטיקת "Pay Back" – שימוש במשאבי האויב נגדו כדי לערער את יציבות המשטר מבפנים ולהעסיק את משמרות המהפכה בזירת הפנים. נכון לעתה, מדובר בדיווחים לא רשמיים בלבד שאינם זוכים לאישור מצד ממשלת ישראל או צה"ל.

עם זאת, עצם הצפת האפשרות ממחישה את גודל המבוכה שגורמת ישראל לטהרן. בעוד איראן ממשיכה לתקוף בעצמה בסיסים של קבוצות אופוזיציה כורדיות בעיראק, המבצע בעלי טאהר מוכיח שוב: כל ניסיון התבססות של הציר האיראני בגבול ישראל נענה בהרס מוחלט ובמכה אנושה.

( צילום: רועי אברהם/לע"מ )

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר באוגדה 36 לאחר השלמת המבצע. "הלילה השמדנו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר, בהמשך לנטרול רשת המנהרות", מסר הרמטכ"ל. נתניהו הפנה אזהרה חריפה לאויבי ישראל: "אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו, ותחליטו לתקוף אותנו שוב - תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת הא-ל אנחנו נשלים אותה".