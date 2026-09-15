חייל אמריקאי ( צילום: צבא ארה"ב )

דיווח חדש בעיתון וול סטריט ג'ורנל מעלה חשד מטריד: מידע לווייני שהגיע לאיראן מגורמים סיניים סייע לתקיפה שבה נהרגו שלושה חיילים אמריקאים בבסיס חיל האוויר מוופק א־סלטי בירדן, כך על פי גורמים אמריקאים.

על פי הדיווח, איראן השיגה תמונות לוויין ברזולוציה גבוהה של הבסיס האמריקאי לפני ואחרי התקיפה שהתרחשה ב־28 בינואר. הטילים האיראניים פגעו באזור מגורים שבו שהו חיילים אמריקאים, ושלושה מהם נהרגו במקום. ארבעה חיילים נוספים נפצעו בתקיפה. גורמים אמריקאים קישרו את תמונות הלוויין שהגיעו מגורמים סיניים לתקיפה הקטלנית, והגדירו את הממצא כאחד הסימנים הברורים ביותר לכך שהסיוע הסיני לאיראן עלול להיות בעל השלכות קטלניות עבור הכוחות האמריקאים.

כוחות צבא אמריקאים מפנים מהבסיס האווירי מוופק א־סלטי בירדן מסוקים, בהם מסוקי בלאק הוק, שניזוקו בתקיפות האיראניות - צילום: רשתות ערביות כוחות צבא אמריקאים מפנים מהבסיס האווירי מוופק א־סלטי בירדן מסוקים, בהם מסוקי בלאק הוק, שניזוקו בתקיפות האיראניות | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:18

הפרשה חושפת מציאות מטרידה: המודיעין הדרוש לצורך איתור מטרות צבאיות אינו עוד נחלתן הבלעדית של סוכנויות ריגול. תעשיית הלוויינים המסחרית מאפשרת כיום להשיג בתוך זמן קצר תמונות ברזולוציה גבוהה של אזורים צבאיים, ולעיתים גם לעבד אותן באמצעות מערכות אוטומטיות שמזהות מטוסים, מתקנים, מכ"מים ותשתיות צבאיות.

כבר בחודש מאי הטילה ארצות הברית סנקציות על שלוש חברות סיניות: מיזר ויז'ן, דה ארת' איי וצ'אנג גואנג טכנולוגיית לוויינים. וושינגטון האשימה אותן באספקת תמונות ומידע גאוגרפי שסייעו לאיראן במערכה נגד הכוחות האמריקאים. משרד החוץ האמריקאי טען אז כי אספקת תמונות של מתקנים אמריקאים במזרח התיכון מאיימת על חיי חיילים אמריקאים ובעלי בריתם.

שימוש בטיל בליסטי ח'ורמשהר־3 או 4 המצויד בתחמושת מצרר, שפגע בבסיס האווירי מוופק א־סלטי בירדן - צילום: רשתות ערביות שימוש בטיל בליסטי ח'ורמשהר־3 או 4 המצויד בתחמושת מצרר, שפגע בבסיס האווירי מוופק א־סלטי בירדן | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:27

אחת החברות, מיזר ויז'ן, אינה מפעילה בהכרח לווייני ריגול משלה, אלא עוסקת בעיבוד וניתוח של תמונות מסחריות באמצעות כלים טכנולוגיים. בכך נוצרה מציאות חדשה בשדה הקרב: מידע שבעבר היה נגיש בעיקר למעצמות ולארגוני מודיעין יכול כעת להגיע לגורמים נוספים דרך שוק מסחרי.

בוול סטריט ג'ורנל דווח כי ארצות הברית העלתה את הנושא מול גורמים סיניים. בייג'ינג הכחישה את הטענות ודרשה מארצות הברית להציג ראיות. וושינגטון עצמה לא האשימה את ממשלת סין במעורבות ישירה בתקיפה ולא חשפה את זהות הגורמים הסיניים שסיפקו את התמונות.

ובינתיים, החשש האמריקאי אינו מסתכם רק בבסיסים יבשתיים. גורמים אמריקאים חוששים כי מידע לווייני סיני עשוי לסייע לאיראן גם באיתור ומעקב אחר כלי שיט אמריקאים באזור. כך, טכנולוגיה מסחרית שנראית על פניה כמו שירות אזרחי הופכת לחלק מהמאבק המודיעיני החדש בשדה הקרב.