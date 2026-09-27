דובר צה"ל פרסם היום (ראשון) תיעוד ממחנות המרכז ברצועת עזה, שבו נראה מחבל משתמש בילד להעברת אמצעי לחימה לתוך בית אזרחי. בעקבות התיעוד, העיתונאי אלמוג בוקר פרסם ביקורת חריפה נגד יובל אברהם, יוצר הסרט "נז״א" (NAZA), שהוציא דיבת ישראל בעולם.

בוקר צירף את התיעוד שפרסם דובר צה"ל וכתב: "יובל אברהם שומע? הנה, דוגמא לפשע מלחמה. משהו שאתה מבין בו. מחבל בעזה מעביר באמצעות ילד קטן אמצעי לחימה כדי שצה״ל לא יתקוף ויסכל את העברתם. משתמש בו כמגן אנושי. כן, זה פשע מלחמה".

העיתונאי המשיך והציב בפני יוצר הסרט דילמה מוסרית: "עכשיו, תגיד אתה: מה לעשות? לחסל את המחבל ואמצעי לחימה גם במחיר שאחד מבני משפחתו יפגע או שנמתין שהוא ישתמש בנשק הזה כדי להרוג את כוחותינו, ישגר רקטה ליישובים שלנו או יפשוט באמצעותו לישראל וירצח ילדים ונשים?"

בוקר הוסיף: "אתה יודע, כמו שעשו בשבעה באוקטובר. או שאתה בעצם לא יודע. אני יודע בדיוק מה המחבלים בעזה היו עושים, אנחנו נמנענו בגלל הילד". לסיום כתב: "דבר איתי עוד על רצח עם. חצוף".

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הסרט "נז"א" מבוסס על עדויות של כ-24 חיילים, חיילות ואנשי מודיעין, בין היתר מיחידה 8200, המדברים בעילום שם וקול מוסווה. הם מתארים את שיטות הפעולה של צה"ל, השימוש בטכנולוגיות ובינה מלאכותית, ואת תחושותיהם לגבי הפגיעה באוכלוסייה אזרחית ובשחרור מגבלות הנזק האגבי במהלך המלחמה בעזה.

הסרט עורר תגובות קשות בציבור הישראלי, ורבים האשימו את היוצרים בפגיעה במדינה ובהוצאת דיבתה. הרמטכ"ל הנחה לבחון את ההיבטים המשפטיים של הסרט, ובנוסף הוגשה תלונה רשמית במשטרה נגד היוצרים בחשד לעבירות של פגיעה בביטחון המדינה ומסירת ידיעות סודיות ללא סמכות.

מצה"ל נמסר כי "המחבל ניצל את הילד והשתמש בו כמגן אנושי להעברת אמצעי הלחימה כדי שצה"ל לא יתקוף ויסכל את העברתם. מדובר בדוגמה נוספת לשימוש השיטתי של ארגוני הטרור בילדים לצרכי טרור, תוך הפרה של הדין הבינלאומי ולצורך קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ואזרחי מדינת ישראל".