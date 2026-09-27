כשלוש שנים חלפו מאז נפילתו של סמ"ר (מיל') יהונתן לובר הי"ד בקרב בדרום רצועת עזה. אתמול החליט אביו, חגי לובר, לבצע את אחד הצעדים הקשים ביותר שאב שכול יכול לעשות - לנתק את מספר הטלפון של בנו שנפל.

בפוסט מצמרר שפרסם ברשת החברתית, תיאר לובר את השיחה עם שירות הלקוחות של חברת הסלולר. "ואחרי כשלוש שנים שבהן התקשנו לבטל את מספר הטלפון של יהונתן, והתקשרתי ברעד לשירות הלקוחות של טלקום גולן", כתב.

השיחה הראשונה עם נציג בשם שחר הסתיימה בניתוק מצדו של האב השכול. "ואני בקול חנוק אומר לו כי זה היה של הבן שלי שנהרג במלחמה, והוא אומר בקול ענייני: אני מציע לך לעשות ניתוק זמני", תיאר לובר. "ואני המום, ואומר 'אבל הבן שלי נהרג באופן סופי', והוא אומר: כן, אבל זה בלי עלות לשלושה חודשים ואחר כך סכום מגוחך. ולא יכולתי יותר וניתקתי את הטלפון".

אך השיחה השנייה הייתה שונה לחלוטין. לובר התקשר שוב, והפעם ענתה לו נציגה בשם פאטימה. "ואני מגמגם: בני נהרג במלחמה, והיא אומרת בקול חם: סליחה, אני משתתפת בצערך. ומבטלת את הקו בלי להוסיף מילה", כתב.

הנציגה לא הסתפקה בכך. היא שאלה מתי אירע האסון, ולאחר ששמעה שעברו כמעט שלוש שנים, הבינה שהמשפחה שילמה כל הזמן על הקו. "ומדברת עם המנהל שלה, וחוזרת ואומרת: אל תדאג זה יקח רק דקה", תיאר לובר את רגישותה.

הפוסט הסתיים במילים פשוטות אך עמוקות: "ואני אומר לה תודה ושואל שוב לשמה וחוזר ואומר תודה על השירות וסליחה. והיא אומרת: שיהיה לך שמחה. ומנתקים. ומתנתקים. והקו מת".