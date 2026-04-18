סערה באקדמיה: פורום "מועצת אוקטובר", המאגד משפחות שכולות, דורש לבטל את מינויו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר להקמת תוכנית מנהיגות באוניברסיטת רייכמן • "מנהיגות היא בראש ובראשונה לקיחת אחריות - לא נסכים לטיוח מוסרי" (בארץ)
האב השכול הרב אלחנן דנינו חשף היום כי "אחד המשפטים המזעזעים ביותר שנאמרו לו, הם: "גם עם עוד 200 משפחות שכולות אפשר להתמודד", כשהוא מייחס את הדברים לרה"מ נתניהו | על משבר הגיוס: "יש אלפי בחורי ישיבה שרוצים לתרום, ובמקום לעזור להם, מכשילים גם אותם" (חדשות)
על רקע פרסום תנאי העסקה המתגבשת מול החמאס, פנו היום משפחות שכולות מפורום הגבורה במכתב בהול לנתניהו | במכתב דרשו המשפחות שלא ייכנע לדרישות חמאס: "הפסקת הלחימה כעת תקטע את המהלכים החשובים, תסכן את חיילינו, ותפקיר את הביטחון", טענו (חדשות)
ברקע הביקורת הגדולה בישראל על עסקת החטופים, הביטוח הלאומי נמצא בקשר רציף עם המשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו על ידי בני עוולה - רוצחים שמשתחררים במהלך עסקת החטופים | שר העבודה יואב בן צור פרסם הערב הודעה מיוחדת בעניין (חדשות, פוליטי)