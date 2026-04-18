שר התקשורת קרעי ( צילום: אבשלום שושני, פלאש 90 )

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי שלח הערב (מוצאי שבת) דרישה פומבית לתאגיד השידור הישראלי להפסיק באופן מיידי כל שידור או פרסום של פרסומת לטקס שנוי במחלוקת. הדרישה הגיעה לאחר שניסיונות מאחורי הקלעים להסיר את הפרסומת עלו בתוהו, כך לדברי השר.

"שידור הפרסומת לטקס אינו 'פלורליזם', אינו 'פתיחות' ואינו 'חופש ביטוי'", כתב קרעי בהודעה חריפה. "זהו ניצול פסול של השידור הציבורי כדי לקדם מסר הפוגע ברגשותיהן של משפחות שכולות רבות ושל רוב מוחלט בציבור הישראלי, דווקא ביום הרגיש ביותר בלוח השנה הלאומי". השר הבהיר כי שידור ציבורי לא רשאי להפוך לבמה למסר שכל כולו פרובוקציה ציבורית במסווה של פיוס. "לא עוד", הדגיש קרעי בסיום הודעתו. ממשיך לקדם קיצוץ בתקציב התאגיד נתניהו למשיאי המשואות: 'לפני שנה התברר שאיראן הולכת להכין פצצות אטום' שלמה כהן | 12:39 דוקרן עטוף בנייר הוסלק בתוך בית מנורה בתא שירותים אליהו לוי | 15:39 במקביל לדרישה להפסיק את השידור, הודיע השר כי הוא ממשיך לקדם את הצעת החוק לקיצוץ משמעותי בתקציב תאגיד השידור. הצעת החוק עברה לפני כחודש לוועדת הכספים וצפויה להביא לפיקוח של הממשלה והכנסת על תקציב ותכני התאגיד. לדברי קרעי, התאגיד "עושה בכספי הציבור כבשלו, לעיתים גם נגד המדינה, נגד חיילי צה"ל, נגד המשפחות השכולות ובעד הנרטיב של אויבינו". מאבק מתמשך מול התאגיד המתיחות בין השר לבין תאגיד השידור נמשכת זה מספר חודשים. בחודשים האחרונים סירב קרעי להאריך את כהונת חברי מועצת התאגיד, מהלך שהוביל לעתירות לבג"ץ. בית המשפט העליון הוציא צווי ביניים המאריכים את כהונת חברי המועצה, אך קרעי הכריז כי לא יכבד צווים שלדעתו "מצוצים מהאצבע" ומנוגדים לחוק. "במדינת ישראל, כולם כפופים לחוק, כולל הוד מעלתם", כתב קרעי בעבר בתגובה לפסיקות בג"ץ. "מועצת התאגיד תמונה בקרוב באמצעות ועדת האיתור החוקית שמיניתי את היושבת בראשה, ולא על פי צווים מצוצים מהאצבע".

הציוץ של קרעי

ביקורת על ראש הממשלה

לפני מספר שבועות אף שלח קרעי ביקורת מרומזת כנגד ראש הממשלה נתניהו, כאשר נתניהו התלונן כי ערוצי החדשות "מהנדסים את התודעה". "אדוני ראש הממשלה, הכל מוכן", כתב אז קרעי. "חוק התאגיד שיפסיק את הנדסת התודעה על חשבוננו, חוק הרדיו שיסיר את המגבלות הקומוניסטיות מעל ערוצי הרדיו המסחריים".

קרעי הוסיף אז: "כל מה שצריך זה מישהו לעבוד איתו בכנסת - ועדת תקשורת, ולא מי שהולך מלא מלא עם 'יש עתיד', הופך את השופט מלצר ל'אורים ותומים' בנושא תקשורת ומציע אותו לכהן כיו"ר מועצת התאגיד".

יצוין כי בעבר חויב התאגיד לפצות חייל חרדי שתועד מותקף בהפגנה, לאחר ששודרו פניו ללא טשטוש. בית המשפט קבע אז כי ניתן היה לדווח על האירוע מבלי לחשוף את זהות החייל.