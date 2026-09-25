הלוויית המקובל הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

שעתיים בלבד לפני כניסת שבת וחג הסוכות, אלפי יהודים מכל רחבי הארץ הגיעו לירושלים להשתתף בהלוויית זקן המקובלים, הגאון הצדיק רבי דוד בצרי זצ"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום'.

מסע ההלוויה יצא בשעה שתיים אחר הצהריים מישיבת 'השלום' ברחוב תחכמוני בירושלים. למרות השעה המאוחרת והצורך הדחוף להכין את החג, זרמו המוני משתתפים לחלוק כבוד אחרון למקובל שהיה מגדולי הדור.

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל - צילום: מושיקו הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל | צילום: צילום: מושיקו 10 10 0:00 / 0:45

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל - צילום: מושיקו הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל | צילום: צילום: מושיקו 10 10 0:00 / 0:16

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל - צילום: מושיקו הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל | צילום: צילום: מושיקו 10 10 0:00 / 0:25

אבל כבד ירד על עולם התורה והקבלה עם הסתלקותו של הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצוק"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, כשהוא בן 85 שנה.

המקובל זצ"ל התמוטט בפתאומיות בביתו ברחוב הרב לנדא בבני ברק, שם התגורר בשנים האחרונות. כוחות הצלה ורפואה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות ונמרצות, והוא פונה במצב קריטי לבית החולים שיבא בתל השומר. אך לדאבון לב, נגזרה הגזרה והוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

ממפלגת ש"ס נמסר: "תנועת ש"ס, ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט"א, יו"ר התנועה הרב אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן המקובלים, חסידא קדישא ופרישא, מגזע אראלים ותרשישים, מפארי גידוליה של ישיבת 'פורת יוסף' ותלמידו של ראש הישיבה חכם עזרא עטייה זצוק"ל וחתנו של המקובל הגה"צ רבי סלמן מוצפי זצוק"ל".

"אשר הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה, ענוותן כהלל, עמודא דצלותא, אשר שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל, עמד לימין תנועת ש"ס הקדושה בעוז ובתעצומות, ונשא קולו ללא מורא כנגד המבקשים להחליש את כוח התורה ולומדיה, הזדכך בייסורים קשים וקיבלם באהבה", נכתב בהודעת התנועה.

הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל עמד במשך שנים רבות בראשות ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, והיה מהדמויות הבולטות והמרכזיות בעולם הקבלה. עם הסתלקותו איבד עולם התורה והקבלה אחד מגדולי המקובלים בדור האחרון.

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

פרט מיוחד ומרגש נודע בעקבות הפטירה: אשתו של המקובל, הרבנית ציפורה בצרי ע"ה, נפטרה אף היא בערב חג – בערב חג הפסח תש"פ. על פי ההלכה, כאשר אדם נפטר בערב חג, לא יושבים שבעה לאחר החג אלא רק זמן מועט עד כניסת החג.

אחד ממקורבי המקובל מסר: "הרב ואשתו הרבנית נהגו בצניעות וענווה כל ימיהם, וכנראה לא רצו שיספידו אותם שבוע שלם לכן נפטרו דווקא בערב חג, כאשר כולם טרודים ועסוקים ולא יושבים שבעה".

בנו, המקובל הגאון רבי יצחק בצרי שליט"א, ממשיך את דרכו בישיבת 'השלום'.