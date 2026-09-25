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המונים ליוו את מיטת זקן המקובלים שעתיים לפני השבת והחג

הגאון המקובל רבי דוד בצרי זצ"ל נטמן בסנהדריה בשעות הסמוכות לכניסת חג הסוכות; הראשון לציון: "שר וגדול נפל בישראל"

הלוויית המקובל הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

שעתיים בלבד לפני כניסת שבת וחג הסוכות, אלפי יהודים מכל רחבי הארץ הגיעו לירושלים להשתתף בהלוויית זקן המקובלים, הגאון הצדיק רבי דוד בצרי זצ"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום'.

מסע ההלוויה יצא בשעה שתיים אחר הצהריים מישיבת 'השלום' ברחוב תחכמוני בירושלים. למרות השעה המאוחרת והצורך הדחוף להכין את החג, זרמו המוני משתתפים לחלוק כבוד אחרון למקובל שהיה מגדולי הדור.

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל
הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל| צילום: צילום: מושיקו
הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל
הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל| צילום: צילום: מושיקו

הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, נשא הספד קצר בשל קדושת החג. "שר וגדול נפל בישראל, נפלה עטרת ראשינו", אמר הראשון לציון, וסיפר על הקשר המיוחד שהיה בין אביו, מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, לבין המנוח: "מרן האבא היה מחבב אותו".

גם הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, ראש ישיבת אור החיים, נשא דברי הספד על המקובל. בהספדים השתתף גם המקובל הגאון רבי יעקב עדס שליט"א.

לאחר ההספדים יצא מסע ההלוויה לכיוון בית העלמין סנהדריה. המוני משתתפים ליוו את המיטה בדרכה האחרונה, ושם נטמן המקובל למנוחת עולמים.

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל
הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל| צילום: צילום: מושיקו

אבל כבד ירד על עולם התורה והקבלה עם הסתלקותו של הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצוק"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, כשהוא בן 85 שנה.

המקובל זצ"ל התמוטט בפתאומיות בביתו ברחוב הרב לנדא בבני ברק, שם התגורר בשנים האחרונות. כוחות הצלה ורפואה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות ונמרצות, והוא פונה במצב קריטי לבית החולים שיבא בתל השומר. אך לדאבון לב, נגזרה הגזרה והוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)
הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

מ נמסר: "תנועת ש"ס, ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט"א, יו"ר התנועה הרב אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן המקובלים, חסידא קדישא ופרישא, מגזע אראלים ותרשישים, מפארי גידוליה של ישיבת 'פורת יוסף' ותלמידו של ראש הישיבה חכם עזרא עטייה זצוק"ל וחתנו של המקובל הגה"צ רבי סלמן מוצפי זצוק"ל".

"אשר הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה, ענוותן כהלל, עמודא דצלותא, אשר שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל, עמד לימין תנועת ש"ס הקדושה בעוז ובתעצומות, ונשא קולו ללא מורא כנגד המבקשים להחליש את כוח התורה ולומדיה, הזדכך בייסורים קשים וקיבלם באהבה", נכתב בהודעת התנועה.

הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל עמד במשך שנים רבות בראשות ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, והיה מהדמויות הבולטות והמרכזיות בעולם הקבלה. עם הסתלקותו איבד עולם התורה והקבלה אחד מגדולי המקובלים בדור האחרון.

הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)
הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)
הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)
הלוויית הגאון רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

פרט מיוחד ומרגש נודע בעקבות הפטירה: אשתו של המקובל, הרבנית ציפורה בצרי ע"ה, נפטרה אף היא בערב חג – בערב חג הפסח תש"פ. על פי ההלכה, כאשר אדם נפטר בערב חג, לא יושבים שבעה לאחר החג אלא רק זמן מועט עד כניסת החג.

אחד ממקורבי המקובל מסר: "הרב ואשתו הרבנית נהגו בצניעות וענווה כל ימיהם, וכנראה לא רצו שיספידו אותם שבוע שלם לכן נפטרו דווקא בערב חג, כאשר כולם טרודים ועסוקים ולא יושבים שבעה".

בנו, המקובל הגאון רבי יצחק בצרי שליט"א, ממשיך את דרכו בישיבת 'השלום'.

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