הזמר ובעל המנגן יואלי דוידוביץ משיק לקראת חג הסוכות את אלבומו הראשון בקריירה - "עננים", פרויקט מוזיקלי מושקע הכולל חמישה שירים המוקדשים לשמחת החג. האלבום משלב לחנים חדשים לצד ניגונים עתיקים מחצרות הקודש, ומביא מסר של שמחה והתעלות.

דוידוביץ, הידוע בזכות להיטים כמו "ממלכת כהנים", "אשרי רבו" ו"בנים אתם", עושה צעד משמעותי בקריירה המוזיקלית שלו. לאחר שורה ארוכה של סינגלים מצליחים, הוא משיק לראשונה אלבום שלם - מהלך המעיד על בשלות אמנית ורצון להעמיק את המסר המוזיקלי.

הרעיון לאלבום נולד מתוך לימוד התורה. דוידוביץ, הנמנה עם חברי "כולל לערנען" - חבורה המאגדת בעלי בתים ובהם גם אנשי מוזיקה - זכה השנה לסיים עם חברי הכולל את מסכת סוכה. מתוך הלימוד והחיבור המיוחד למצוות החג התגבש הרעיון ליצור אלבום שיביא את שמחת התורה ושמחת החג אל בתי ישראל.

"השליחות שלי היא להביא שמחה בבתי ישראל", מסר דוידוביץ. "במהלך לימוד מסכת סוכה התחלתי לחשוב איך אפשר לקחת את שמחת התורה ואת שמחת החג, לחבר אותן דרך השירה ולהפיץ את האור. רציתי ליצור משהו שלא רק יאזינו לו, אלא ממש יכניס את אווירת החג ואת השמחה של מצווה לכל סוכה".

האלבום כולל חמישה שירים, רובם לחנים חדשים פרי יצירתם של מלחיני העל הערשי וויינבערגער ואנשי פרידמן מארצות הברית, מהשמות הבולטים בעולם המוזיקה החסידית. השילוב בין היוצרים המובילים לבין הביצוע של דוידוביץ יוצר תוצאה מוזיקלית ברמה גבוהה.