הזמר והיוצר אבי שפרונג משיק סינגל חדש בשם 'מעט טוב', יצירה שנולדה ממפגש עם דברי רבי נחמן מברסלב זיע"א. השיר, שנכתב לפני שבוע וחצי בלבד, מביא מסר של חיזוק והתקרבות לבורא עולם דווקא מתוך רגעי הריחוק הקשים.

שפרונג הלחין וכתב את היצירה בעצמו, כשהוא שואב השראה מדברי רבי נחמן: 'וּבֶאֱמֶת כָּל הַהִתְרַחֲקוּת הוּא רַק כֻּלּוֹ הִתְקָרְבוּת' (ליקוטי מוהר"ן תנינא, מ"ח). דברים קדושים אלו מהווים את הבסיס הרעיוני לשיר, המעביר מסר של תקווה ואמונה בכל מצב. השיר עוסק באותם רגעים שבהם האדם מרגיש רחוק ביותר מהקדושה, ומזכיר שדווקא מתוך מקום זה יש להתאמץ למצוא בתוכו נקודה אחת קטנה כדי לקבל תקווה ולהתחיל לשוב. המסר מתחבר ישירות לחוויה האנושית של עליות וירידות רוחניות, ומעניק כלים להתמודדות עם רגעי קושי.

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מיד לאחר שהשיר נכתב, נכנס שפרונג לאולפן יחד עם אליה נתנאלי, שותפו להפקות רבות. השניים ביצעו יחד את ההפקה המוזיקלית, כשהם משלבים את הניסיון המשותף שלהם ביצירת מעטפת צלילית מרגשת. את המיקס והמאסטרינג ביצע איצי ברי.

הסינגל מצטרף לשורת יצירות מוזיקליות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. מוטי שטיינמץ השיק פרויקט מיוחד על סיפור ממחנה מידנק, שרוליק כהן הגיש ביצוע חסידי לטענת הסנגוריה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ואורי גרינוולד ואלחנן ענבל חברו לדואט על התורה הקדושה.

הזמר אבי שפרונג

שפרונג, שידוע ביכולתו להעביר מסרים רוחניים עמוקים דרך מוזיקה, מצליח גם הפעם ליצור יצירה הנוגעת ישירות ללב. השילוב בין דברי רבי נחמן מברסלב זיע"א לבין הלחן המקורי והעיבוד המוזיקלי העכשווי יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית המחברת בין המסורת לבין יצירה יהודית עכשווית.