פחות משנה לאחר ההצלחה הגדולה של הדואט 'בזה הבית', שבים הזמרים יידל ורדיגר ונמואל להופיע יחד. הפעם הם משיקים ביצוע חי מרגש ללהיט 'ממעמקים', בקליפ רשמי שצולם במהלך מופע סיום בין הזמנים שהתקיים באלעד בפני אלפי בחורי ישיבות.

הביצוע החי משקף את החיבור המיוחד שבין שני הזמרים, כשהם מעבירים את המסר העמוק של השיר באופן הנוגע ללב. האווירה הרוחנית של המופע, בליווי קהל הבחורים, מעניקה לשיר ממד נוסף של עומק.

'יש רגעים על הבמה שאי אפשר לתכנן, הם פשוט קורים ומרגישים אותם באוויר', משתף נמואל על הרגע המיוחד. 'החיבור בביצוע הזה היה כל כך חזק, שהיה ברור לשנינו שהוא חייב לצאת החוצה כקליפ'.

השיר, שהולחן על ידי יצחק בן ארזה, מקבל בגרסה החיה עיטור מוזיקלי מיוחד. העיבוד והניצוח של דני אבידני מעניקים לביצוע עושר צלילי המשלב את האנרגיה של הקהל עם המקצועיות המוזיקלית.

ההפקה של ישראל לובין מצליחה ללכוד את הרגע הספונטני על הבמה ולהפוך אותו ליצירה מוגמרת. הקליפ משקף את האווירה המיוחדת של המופע, כשאלפי בחורי ישיבות משתתפים בחוויה המוזיקלית.

'שנזכה להתפלל מעומק הלב, וגמר חתימה טובה לכל עם ישראל', מסר נמואל בסיום דבריו, תוך שהוא מחבר את המסר המוזיקלי לתקופת הימים הנוראים.

הדואט החדש מצטרף לשורת הפרויקטים המוזיקליים שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה היהודית.