הזמר משולם זושא, שצבר בשנה האחרונה מעמד בולט בעולם המוזיקה היהודית, משיק סינגל קליפ חדש ומרגש בשם 'אל תרחק ממני'. היצירה נכתבה והולחנה בשיתוף עם סנדי שטיינר ואברומי שטרנפלד, ומביאה מסר עמוק על הרצון להישאר מחובר לבורא עולם גם ברגעי קושי והסתרה.

העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי אברומי שטרנפלד, שאף שותף ליצירת הלחן והמילים. שטרנפלד, שעבד עם זושא בפרויקטים קודמים, הצליח להעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת תוך שמירה על העומק הרוחני של המסר. השילוב בין שלושת היוצרים יצר יצירה המחברת בין המסורת לבין צלילים עכשוויים.

הסינגל מתאפיין בשילוב ייחודי בין מילות התפילה המוכרות לבין זעקה אישית מתוך רגעי קושי. המילים, פרי עטם של זושא ושטיינר, מבקשות להעביר את התחושה של אדם הנמצא במצב של הסתרה ומבקש לשמור על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. המסר מתחבר ישירות לחוויה האנושית של עליות וירידות רוחניות.

זושא ממשיך לבסס את מעמדו כאחד הקולות המובילים בסצנה המוזיקלית היהודית. הסינגל החדש מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות שיצאו לאור בתקופה האחרונה, כשכל אחת מהן מבקשת להעביר מסר רוחני ולחבר את המאזין לבורא עולם.

הפרויקט מצטרף לשורה של השקות מוזיקליות שראו אור לאחרונה. יוסף חיים ג'נח השיק את 'אריות', שיר על געגוע לבורא עולם בימי הרחמים, לייבי דייטש הוציא אלבום EP חדש עם מסע מוזיקלי דרך חודש תשרי, וגם אבי שפרונג השיק סינגל מרגש בעקבות מילות רבי נחמן מברסלב זיע"א.

את הסינגל מלווה קליפ מושקע, שמעניק פרשנות ויזואלית למסר העולה מן המילים. הקליפ מבקש להעביר את התחושה של קרבה לבורא עולם גם ברגעים הקשים ביותר, ומחבר בין המוזיקה, הטקסט והמסר הרוחני.