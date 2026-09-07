בימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא ביצירות חדשות לקראת ימי הדין, מגיעה מתנה מוזיקלית מיוחדת: קובי ברומר וישיבת אורייתא של הרב יאיר רוזנברג משיקים את 'קומזיץ ימים נוראים' – המחרוזת השנתית שלהם. זו השנה החמישית ברציפות שהפרויקט המוזיקלי מלווה את הציבור בתקופת ימי הרחמים, והשנה הוא מגיע עם חידוש מיוחד.

המחרוזת החדשה משלבת חוויה מוזיקלית ייחודית המאחדת רגש עמוק עם שמחה, מוזיקה חסידית לצד קטעים שלמים מנוסח התפילות. כמו בכל שנה, ברומר מביא את החלק הנוסטלגי הישיבתי המוכר, אך הפעם בשילוב מיוחד עם קולו של יואלי דיקמן.

השנה הפרויקט עולה מדרגה עם הצטרפותו של המעבד והמפיק יואלי דיקמן, שהעניק למחרוזת מעטפת צלילית עשירה ואנרגטית המעבירה את המסר הרוחני בצורה נוגעת ומרוממת.

המחרוזת מציעה ניחוח שונה מהשנים הקודמות – שילוב מושקע בין רגש לשמחה, תוך שמירה על האותנטיות והעומק הרוחני של התקופה. הבחירה לשלב קטעים שלמים מנוסח התפילות מעניקה למחרוזת ממד נוסף של חיבור לימי הדין.

הפרויקט המוזיקלי של ברומר וישיבת אורייתא הפך לאורך השנים למסורת אהובה בקרב הציבור החרדי. המחרוזת השנתית מלווה אלפי משפחות בתקופת הימים הנוראים, ומהווה חלק בלתי נפרד מהאווירה הרוחנית של התקופה.

השילוב בין קולו של ברומר, הידוע בביצועיו הרגשיים והאותנטיים, לבין קולו המיוחד של דיקמן, יוצר חוויה מוזיקלית הנוגעת ללב. העיבוד המושקע משלב צלילים עכשוויים עם מסורת עתיקה, תוך יצירת אווירה המתאימה לימי הרחמים והסליחות.

המחרוזת מצטרפת לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ימי הסליחות והימים הנוראים. בין היתר, משה דוד וייסמאנדל השיק את 'עיני עמך' – סינגל תפילה מרטיט שהמתין ארבע שנים לרגע המדויק שלו, ודודי קאליש ודודי פולק הציגו את 'זכרתי לך' – מחרוזת ענק בהפקה מורחבת עם מקהלת נרננה ותזמורת.

הפרויקט של ברומר ואורייתא מוכיח שוב כי מוזיקה איכותית ורוחנית יכולה להתחדש מדי שנה ולהמשיך לנגוע בלבבות, תוך שמירה על המסורת והאותנטיות שמאפיינות את התקופה המיוחדת הזו של השנה.