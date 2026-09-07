בימי אלול, כשעולם המוזיקה החסידית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, משיק הזמר אהרל'ה סמט פרויקט מוזיקלי מיוחד בשם 'הייליגע מינוטן - מ'דברי אמונה'. הפרויקט מביא לקהל ניגונים עתיקים מבית מדרשו של האדמו"ר בעל הדברי אמונה זצוק"ל.

סמט, שינק בתפילות הימים הנוראים אצל רבו האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, יורד כעת לעומק השורשים ומבצע יצירות מבית מדרשו של בעל הדברי אמונה זצוק"ל, אבי האדמו"ר שיבדל"א. הבחירה להמשיך במסורת 'הייליגע מינוטן' משקפת את החיבור העמוק של סמט למסורת החסידית ולניגוני ויז'ניץ.

הניגון הראשון שמשוחרר מתוך הפרויקט הוא 'בראש השנה יכתבון'. הלחן הולחן על ידי האדמו"ר בעל הדברי אמונה זצוק"ל, יחד עם סבו של אהרל'ה, ר' מרדכי הערש ברייער זצ"ל. הניגון מושר בחצר תולדות אברהם יצחק על הפיוט המרגש 'בראש השנה יכתבון', ונושא עמו את רוחו של הפיוט המופיע בתפילות הימים הנוראים.

הפרויקט המוזיקלי מצטרף לגל של יצירות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת הימים הנוראים. בין היתר, קובי ברומר וישיבת אורייתא השיקו את המחרוזת השנתית שלהם 'קומזיץ ימים נוראים', יעקב אבוחצירא הוציא את 'בן אדמה' על פיוטו של רבי אברהם אבן עזרא, ולהקת פרחי ירושלים ציינה 50 שנה לפעילותה עם ביצוע מיוחד לפיוט 'עוקד והנעקד'.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית של הניגון ביצע דייויד טויב, שהעניק לו מעטפת צלילית עשירה. בפרויקט השתתפו: פאבל לוין בכינור וויולה, מקהלה בהשתתפות מיכאל ויינברגר, יוסי ויינברגר, אלי שפריי, שמעון פרל, דוד סטריק, אלי פריד ודייויד טויב. את המיקס והמאסטרינג ביצע שלמה זלמן וועכטער, והגרפיקה נעשתה על ידי שמעון רוכמן SDR.

הפרויקט 'הייליגע מינוטן - מ'דברי אמונה' מצטרף לשורה ארוכה של יוזמות מוזיקליות שמטרתן לשמר ולהעביר הלאה את המסורת החסידית. הניגונים שהולחנו על ידי גדולי ישראל נושאים עמם לא רק מוזיקה, אלא גם מסר רוחני עמוק המתאים במיוחד לתקופת הימים הנוראים.

הבחירה של סמט להמשיך במסורת 'הייליגע מינוטן' משקפת את החיבור העמוק שלו למסורת החסידית ולניגוני ויז'ניץ. הפרויקט מביא לקהל הרחב ניגונים שהיו מושרים בחצרות החסידים, ומעניק להם חיים חדשים באמצעות עיבוד מוזיקלי עכשווי תוך שמירה על האותנטיות והעומק הרוחני.