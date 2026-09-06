מאיר בן-דרור בסינגל חדש: "המלך בשדה"

בעוד שמדפי המוזיקה לקראת הימים הנוראים מתמלאים בדרך כלל בבלדות שקטות ובלחנים מרגשים, בוחר הזמר והיוצר מאיר בן-דרור גם השנה להביא זווית שונה לחלוטין. בן-דרור, שנמצא כבר שנים בחתום ויש לו עבר עשיר של סינגלים ודואטים מוצלחים, משיק סינגל חדש בשם "המלך בשדה" – שיר מקפיץ ומלא אנרגיה המדבר על הרגעים המרוממים של ראש השנה ויום הכיפורים.

השיר החדש מתאר את החוויה העוצמתית של ההכנות הרוחניות לקראת השנה החדשה, ומשתמש באנלוגיות מעולם התעופה והטיסה כמשל לעוצמת ההתעלות בימים אלו. כמו כן, השיר מתייחס לסימני החג דרך השדות והטבע. את הסינגל מלווה קליפ מילים מרהיב המשלב טכנולוגיית AI, שיצר האמן מתי שריקי, והוא מעניק לשיר מימד ויזואלי יוצא דופן.

סינגלים וקליפים 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

קרדיטים:

הראשל"צ עורר לתשובה בקריית הרצוג חיים כהן | 31.08.26

מילים ולחן: מאיר בן-דרור | עיבוד והפקה מוזיקלית: איתמר שקדי | מיקס ומאסטר: עדי פרז | קליפ מילים ואנימציה בשילוב AI: מתי שריקי | יח"צ: מענדי קורנט.