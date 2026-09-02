באירוע חיזוק מיוחד שהתקיים בטבריה, עיר שזכתה בשנים האחרונות לצמיחה משמעותית של עולם התורה עם קליטת מאות בני תורה מכל החוגים והעדות, נשא הגאון רבי דב לנדו, ראש הישיבה, דברי התעוררות בפני אלפי משתתפים. ראש הישיבה שרטט תמונת מצב של המציאות הקשה שעולם התורה מתמודד עמה, תוך העברת מסר ברור על מקור הכוח האמיתי של הציבור החרדי.

"כולנו יודעים שעולם התורה במצב קשה מאד, ורדיפות השלטונות מכבידים מיום ליום על עולם התורה, וכל יחיד ויחיד מלומדי התורה מרגיש את עול הגזרות", אמר הגר"ד לנדו בכאב ניכר. דבריו, שנאמרו בתקופה רגישה זו, משקפים את תחושת הלחץ הגוברת בקרב הציבור הלומד כתוצאה מהמשך הלחצים מצד הרשויות.

בהמשך דבריו, העביר הגר"ד לנדו מסר מרכזי שנועד להבהיר את מקור הביטחון האמיתי: "אנחנו לא תלויים בפלוני או באלמוני, או בראש ממשלה כזה או אחר, אלא אך ורק בבורא עולם, וכולנו מצפים ומייחלים שירחם על עמו ובפרט על עולם התורה". דברים אלו מהווים תזכורת לציבור החרדי על הצורך להישען על הקב"ה ולא על אישים פוליטיים, ללא קשר למשברים הפוליטיים המתמשכים.

לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, סיים הגר"ד לנדו את מעמד החיזוק בקריאה נרגשת להתחזקות בלימוד התורה ובמעשים טובים. ראש הישיבה הדגיש כי אלו הם המגן היחיד והאמיתי כנגד הגזרות המאיימות על קיומו של עולם התורה בארץ הקודש.