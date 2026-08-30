ר' מאיר אדלר, בעל המנגן הידוע, משחרר השבוע פרויקט מוזיקלי מיוחד לקראת ימי הרחמים. הפרויקט, הנושא את השם 'התעוררות', מהווה חלק שני בסדרה שהחלה ב'השתפכות' שזכה לקבלת פנים נרחבת. מדובר במחרוזת מוזיקלית רצופה באורך של 35 דקות, המורכבת מניגוני כיסופים והתעלות המיועדים לימים הנוראים. הפרויקט הגיע לעולם בעקבות פניות רבות מהציבור שביקש המשך ליצירה הקודמת. בניגוד לשירים בודדים המשוחררים בדרך כלל לקראת חודש אלול, בחר אדלר ליצור חוויה מוזיקלית שלמה ומתמשכת, כאשר הניגונים השונים מחוברים למסע אחד ארוך המלווה את השומע לאורך התקופה המיוחדת הזו.

העיבוד המוזיקלי של הפרויקט נעשה על ידי ר' מאיר אדלר עצמו, תוך דגש על שמירת העומק הרוחני והרגשי המאפיין את עבודותיו. ההפקה המקצועית הופקדה בידי שלוימי בוקשפן, אשר יצר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. יענקי לנדאו ניגן על הפסנתר והקלידים והוסיף שכבת עומק נוספת, ואילו מוליק גולדשטיין עיבד את המקהלות והעניק להן את הצליל המיוחד. אדלר מסביר כי 'התעוררות עילאה' אינה עוד מושג תיאורטי בלבד, אלא תיאור מדויק של רגשות הלב של כל יהודי בימים הנשגבים של חודש אלול. המטרה היא לתת ביטוי מוזיקלי לכיסופים אלו ולחבר בין הרגש העמוק להתעוררות הנפש.

הניגונים שנבחרו מתמקדים בעיקר בערב ראש השנה ובימים הקדושים שאחריו. הבחירה בניגוני כיסופים והתעלות נעשתה במכוון - אלו הם הצלילים המלווים את עם ישראל בתקופה זו מדור דור, ואדלר בחר להעניק להם פרשנות עכשווית תוך שמירה על המקוריות והקדושה שבהם. השילוב המיוחד של המקהלות, הכלים והעיבוד המוזיקלי יוצר חוויה המחברת את השומע באופן ישיר לאווירה הרוחנית של התקופה המיוחדת הזו.