תוצאות סופיות שפורסמו הערב (יום ראשון) בפריימריז של מפלגת הליכוד חשפו שינויים ניכרים בעקבות ספירה חוזרת שנערכה במספר קלפיות. השינוי המרכזי התרכז במקום ה-25 ברשימה - המיועד למשבצת הנשים - שם ח"כ אתי עטיה עלתה למקום זה, בעוד השרה גילה גמליאל ירדה למקום ה-35.

המקום ה-35 נחשב למקום שאינו ריאלי להיבחר לכנסת הבאה. השינוי התרחש לאחר ספירה חוזרת במספר קלפיות, כאשר במרכז המחלוקת עומדת קלפי בבאר יעקב שבה נמצאו פערים ניכרים בין הספירה הראשונית לספירה החוזרת.

השרה גמליאל הודיעה כי הגישה עתירה לבית הדין של מפלגת הליכוד. "הגשנו עתירה לבית הדין", מסרה. "לא אתן לחיים כץ לגנוב לי את הבחירות בשביל אתי עטיה". התגובה מגיעה על רקע טענות בסביבתה לאי-סדרים בספירה, בעיקר בקלפי בבאר יעקב שבה נמצא פער של 137 קולות בין הספירות השונות.

בנוסף לשינוי במשבצת הנשים, התוצאות הסופיות הביאו לשינויים נוספים ברשימה. ח"כ סעדה עלה מהמקום ה-11 למקום ה-10 בפריימריז, בעוד ח"כ דודי אמסלם ירד מהמקום ה-10 למקום ה-11.

שינויים נוספים כוללים: ח"כ דוד ביסמוט עלה מהמקום ה-14 למקום ה-13 בפריימריז ויוצב במקום ה-21 ברשימה לכנסת. ח"כ דוד ביטן עלה מהמקום ה-15 למקום ה-14 ויוצב במקום ה-22. ח"כ שלמה קרעי ירד שני מקומות - מהמקום ה-13 למקום ה-15 - ויוצב במקום ה-23 ברשימה הסופית. ח"כ ניר ברקת נותר ללא שינוי במקום ה-24.