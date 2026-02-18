בישיבת ממשלה שהתכנסה במתחם מאובטח, התנהל עימות חריף בין שר החינוך לגילה גמליאל סביב קיצוץ של 0.6% מתקציבי המשרדים למימון אבטחת מוסדות חינוך | למרות ההתנגדות, הממשלה אישרה את הקיצוץ | שר האוצר החרים את הישיבה במחאה | השר לביטחון לאומי בירך על ההחלטה, ואמר כי היא תבטיח פתיחת שנת לימודים עם מאבטחים בבתי הספר (פוליטי)
בישיבת הממשלה שהתקיימה הערב, שרים בליכוד יצאו במתקפה דרמטית על התקציב למשרדים החרדים | גילה גמליאל: במשרד שלי מקצצים, אצל החרדים לא נוגעים" | מקלב השיב: "הליכוד לא מכיר בכך שהוא הגיע לשלטון בעיקר בזכות המפלגות החרדיות" (פוליטי)