חברת קרקלאוד, המספקת מערכות לניהול רשומות רפואיות לעשרות אלפי ספקי שירותי בריאות בארצות הברית, דיווחה על פרצת מידע חמורה במיוחד שהובילה לחשיפת פרטים אישיים ורפואיים של למעלה מ-3.75 מיליון בני אדם.

האירוע התרחש בחודש מרץ האחרון, כאשר גורם בלתי מורשה הצליח לחדור לסביבת שירותי הענן של החברה ושהה במערכותיה במשך כששה ימים. לפי הדיווח, התוקף טען שהצליח לגנוב מידע ממאגרי החברה, אולם החברה מדגישה כי לא נמצאה עדות לפעילות בלתי מורשית נוספת לאחר שהפרצה התגלתה ונבלמה.

היקף האירוע התברר כחמור במיוחד: בעוד שבתחילה הוערך מספר הנפגעים במאות אלפים בלבד, התברר בהמשך כי מדובר ביותר מ-3.75 מיליון בני אדם. החברה מדגישה כי גם אנשים שמעולם לא פתחו חשבון אצלה עשויים להימצא בין הנפגעים, שכן היא מספקת שירותים לספקי בריאות רבים.

המידע שנחשף משתנה ממקרה למקרה, ועשוי לכלול שמות מלאים, כתובות מגורים, מספרי ביטוח לאומי, מידע רפואי רגיש, פרטי רישיונות נהיגה ודרכונים, וכן מידע בנקאי ופיננסי.

בעקבות גילוי האירוע, החברה פנתה למומחי אבטחת סייבר חיצוניים, דיווחה לרשויות המוסמכות ואבטחה את הסביבה שנפגעה. כמו כן, החברה מציעה לנפגעים שירותי הגנה מפני גניבת זהות ללא עלות.