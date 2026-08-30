בימי הרחמים והסליחות, כאשר קהל המתפללים עומד לפני בוראו בתפילה ובתחנונים, הושק שיר חדש שנועד ללוות את ציבור המתפללים. הזמר שלמה כהן והמלחין חיים אלטמן הוציאו לאור דואט בשם 'למענך', המבוסס על הנוסח המוכר מתפילת אבינו מלכינו: 'עשה למענך אם לא למעננו'.

היצירה החדשה משתלבת בתקופה שבה עם ישראל מתכונן לימים הנוראים. בניגוד לשירים רבים המשוחררים בתקופה זו, השיר 'למענך' מתמקד בנקודה מסוימת מתוך תפילת אבינו מלכינו - הזעקה המבקשת מהקב"ה שיפעל למען שמו הגדול, גם כאשר אנו מרגישים שאין בידינו די זכויות.

המלחין חיים אלטמן משתף על ההשראה שהובילה ליצירת השיר: "אנו מבקשים מהקב"ה על כל כך הרבה דברים ב'אבינו מלכינו', ובאמצע זועקים 'עשה למענך'", הוא מסביר. "הרגשתי צורך להפוך את המילים האלו ללחן מתחנן שיביע את רחשי הלב ויתן ביטוי לזעקה ולתפילה המוכרת. ואך טבעי היה להוציא את השיר יחד עם ר' שלמה שקולו העדין והמרגש מוסיף חן ונשמה ללחן ולפירושו".

השילוב בין שלמה כהן, המוכר בקולו הייחודי וביכולת הביטוי הרגשית שלו, לבין חיים אלטמן, שלחניו מאופיינים בטעם מיוחד ובאופי נוסטלגי, יוצר חוויה מוזיקלית המשלבת מסורת עם עכשוויות.

המסר העומד בבסיס השיר נוגע בנקודה עמוקה של אמונה ותפילה. המילים 'עשה למענך אם לא למעננו' מבטאות את ההכרה שלעיתים אנו עומדים לפני הבורא יתברך כשאנו חשים חסרי אונים, ללא די זכויות. דווקא אז הופכת הזעקה לתחינה שהקב"ה יפעל למען כבוד שמו הגדול, גם כאשר אנו מרגישים שאין בנו די ראויות.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע יונתן בלוי, מפיק ומעבד מוערך בעולם המוזיקה היהודית. בלוי הצליח ליצור מעטפת מוזיקלית עשירה ומרגשת, המשלבת עדינות עם עוצמה ומתאימה לאווירת ימי הרחמים.

חיים אלטמן, המצטרף אף הוא לביצוע, ממשיך במסורת של יצירת לחנים הנשארים עם המאזין לאורך זמן. הטעם הייחודי המאפיין את לחניו בולט גם ביצירה הנוכחית.

השיר 'למענך' מצטרף לשורת היצירות המוזיקליות המשוחררות בימים אלו לקראת הימים הנוראים. הפרויקט של כהן ואלטמן בולט בבחירה להתמקד במילים ספציפיות מתפילת אבינו מלכינו, ולהעניק להן פרשנות מוזיקלית חדשה.