מחלקת המדינה האמריקנית הפיצה אמש (יום ד') מברק דחוף לכלל נציגויותיה הדיפלומטיות ברחבי תבל, ובו דרישה ממשלות זרות להציב כוחות ביטחון ויחידות מיוחדות בפתחי בתי כנסת ומוסדות יהודיים לקראת ימים הנוראים. המהלך, שנחשב חריג ביותר, משקף את עומק החשש בממשל האמריקני מפני גל האנטישמיות המתגבר ברחבי העולם.

המברק מורה לדיפלומטים האמריקנים לפנות לרשויות המקומיות בדרישה להרחיב באופן משמעתי את מעטפת האבטחה סביב מוסדות יהודיים ואירועי החגים. בשונה משנים קודמות, ההנחיות אינן מסתפקות באבטחת המבנים בלבד, אלא דורשות להרחיב את ההגנה גם לשכונות מגורים יהודיות ולמסלולי ההליכה של מתפללים בשבתות ובימים טובים – נתיבים שבהם יהודים ניכרים לעין וחשופים לתקיפות.

בהבנה מעמיקה של המציאות החרדית, המברק כולל דרישה מהרשויות המקומיות לגבש מערך התרעות ייעודי שיעקוף את המגבלה הטכנולוגית. מערך זה נועד להעביר אזהרות חירום בזמן אמת גם עבור יהודים שומרי תורה ומצוות שאינם משתמשים במכשירים אלקטרוניים בימי קודש. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי הנחיה מקיפה מסוג זה הועברה עד כה רק לקראת חג הפסח, דבר המלמד על עליית מדרגה משמעותית ברמת האיום.

הצעד האמריקני נשען על נתונים מדאיגים ביותר שפרסם לאחרונה משרד החקירות הפדרלי (FBI) לשנת 2025. על פי הנתונים, למרות שהיהודים מהווים כ-2% בלבד מאוכלוסיית ארצות הברית, הם היו יעד ל-63% מכלל פשעי השנאה על רקע דתי במדינה. באזורים מסוימים בארה"ב, שיעור הפגיעה הגיע אף ל-90%.

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לפי ניתוח של הליגה נגד השמצה (ADL), שנת 2025 מתבררת כשנה השלישית הקשה ביותר בממדי האנטישמיות המדודים, מיד לאחר שיאי כל הזמנים שנרשמו ב-2023 וב-2024 – עובדה המצביעה על המציאות המאיימת שפוקדת את יהודי התפוצות ערב החגים.

המציאות המדאיגה אינה מוגבלת לארצות הברית. בחודשים האחרונים נרשמו אירועי אנטישמיות חמורים ברחבי העולם המערבי, כאשר קהילות יהודיות באירופה מדווחות על עלייה ניכרת בתקריות אלימות ובאיומים. גורמי ביטחון במספר מדינות אירופיות כבר הגבירו את האבטחה סביב בתי כנסת ומוסדות חינוך יהודיים, אך ההנחיות האמריקניות מסמנות רמת דאגה חדשה.

יצוין כי בשנים האחרונות נרשמו מספר פיגועי טרור קטלניים נגד יהודים במדינות מערביות, ביניהם התקיפה בבית הכנסת בפיטסבורג ופיגועים נוספים באירופה. המברק האמריקני משקף את החשש שלקראת ימי הדין, כאשר בתי הכנסת צפויים להיות מלאים במתפללים, הסיכון עולה באופן ניכר.

גורמים בקהילה היהודית האמריקנית מברכים על ההנחיות, אך מציינים כי המציאות שבה נדרשת הגנה צבאית על בתי תפילה היא עדות למשבר עמוק בחברה המערבית. "אנחנו חיים בתקופה שבה יהודים חוששים ללכת לבית הכנסת עם כיפה על הראש", אמר גורם בכיר בארגון יהודי אמריקני, "וזה מצב שלא היה מאז השואה".